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Тренер «Болоньи»: «Проигрыш от „Фиорентины“ было бы трудно принять»

сегодня, 12:53
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья1 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Тренер «Болоньи» Эмилио де Лео, подменяющий Синишу Михайловича на время его лечения от лейкемии, прокомментировал ничейный результат в матче с «Фиорентиной» в 18-м туре Серии А.

Проигрыш было бы трудно принять. Парни хотели спасти матч до самого конца, и они получили то, что заслужили. Они поверили в последний удар в игре, и мы счастливы.

Мы растем, как технически, так и в уверенности. Мы хотим сделать каждый игровой уик-энд лучшим. Мы примем к сведению итоги матча с «Фио» и поучимся у него в преддверии непростой поездки в Турин.

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