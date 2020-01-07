«Эспаньол» не собирается покупать Смолова

сегодня, 11:56

По информации испанских СМИ , «Эспаньол» не рассматривает возможность покупки форварда «Локомотива» . Ранее в СМИ появились слухи о возможном трансфере.

29-летний российский нападающий был в списке каталонцев, но в клубе исключают возможность приобретения Смолова. Приоритетным трансфером они видят форварда «Бенфики» Рауля Де Томаса.

На данный момент «Эспаньол» занимает последнее место в турнирной таблице Примеры, в 19 матчах заработав 11 очков.