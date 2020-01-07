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«Эспаньол» не собирается покупать Смолова

сегодня, 11:56

По информации испанских СМИ, «Эспаньол» не рассматривает возможность покупки форварда «Локомотива» Федора Смолова. Ранее в СМИ появились слухи о возможном трансфере.

29-летний российский нападающий был в списке каталонцев, но в клубе исключают возможность приобретения Смолова. Приоритетным трансфером они видят форварда «Бенфики» Рауля Де Томаса.

На данный момент «Эспаньол» занимает последнее место в турнирной таблице Примеры, в 19 матчах заработав 11 очков.

Смолов в 14 матчах в РПЛ забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 13:09
смола уже начал строить политическую карьеру. Поэтому этой древесине дальше уже точно будет не до футбола. Хотя и раньше он не особо футбольно отличался.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:07
Где Смолов, а где Эспаньол.....
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 13:03
Кому нужно это ленивое дерево?
ermak6848
ermak6848 ответил Zenit_84
сегодня в 13:03
Утка
от Васи УТКИНа...
cska1948
cska1948
сегодня в 12:57
Узнав об этом Смолов облегчённо вздохнул. В очередной раз пронесло и его зарплата НЕ пострадает.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:57
Утка
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 12:56
Часа 2 назад усиленно продавали в местной газете с процентом вероятности вот--вот.Начинается гигантский развод денег в связи с новым лимитом.300 человек в ближайшие полгода в ожидании контракта.Деятели этого лимита готовят сумки для откатов.А отечественный футбол ждет волна бездарей с блатным паспортом- Россия-- на обложке.Ждут что появятся новые таланты? Так если до 20ти не появились так и не появятся.А их нет.Ку-ку.
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил nikoladolgov
сегодня в 12:54
Даже пердивной команде Испании этот деревянный буратино не нужен, а здесь он в числе лучших, как Дзюба ... Боже , как низко пал российский футбол ... Кто виноват ? Что делать ?
зенит виноват во всем и всегда!!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:47
Даже пердивной команде Испании этот деревянный буратино не нужен, а здесь он в числе лучших, как Дзюба ...
Боже , как низко пал российский футбол ...
Кто виноват ?
Что делать ?
Tostao
Tostao ответил Garrincha58
сегодня в 12:45
а был ли мальчик?
Когда-то был, но со временем превратился в татуированную пустышку.)
Случайно нажал на "жалобу".
beefs
beefs
сегодня в 12:45
А разве кто-то верил в переход...
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 12:42
Да это Федя не захотел в первый же сезон "вылететь" из Премьеры!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:41
Да вообще, зачем эту дурь было писать? Ведь всем ясно, как божий день, что даже пердивному испанскому клубу и даром не нужен этот днарь, только если ещё за него доплатят и только для того чтобы бутсы чистить команде перед тренировками.
The Bilderberg group
The Bilderberg group ответил Youngberg
сегодня в 12:39
Вчера «Эспаньол» собирается покупать Смолова, сегодня «Эспаньол» не собирается покупать Смолова. Очередная «ромашка» от соккер.ру.
именно)
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 12:38
а был ли мальчик?
Youngberg
Youngberg
сегодня в 12:37
Вчера «Эспаньол» собирается покупать Смолова, сегодня «Эспаньол» не собирается покупать Смолова. Очередная «ромашка» от соккер.ру.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:37
Можно подумать Де Томас прям забивака ...за полгода в Бенфике 7 игр в чемпионате...0 голов...)))
Зачем его вообще Бенфика брала за 20 млн - непонятно...
Чтоб гол престижа забить на 85-й минуте в Питере...беспросветно летя Зениту 0:3 на Газпром Арене..????..)))))
karnager
karnager
сегодня в 12:34
Смолов зарабатывает в России 600к в день!!! У него тут квартиры, машины, рабыни несовершенно летнего возраста! Какая испания с их небритыми подмышками!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 12:34
Ни кто всерьез эти новости и не воспринимал. Про трансферные слухи в идеале и писать не надо.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ФК Пупсик
сегодня в 12:28
А что - у него были заслуги?
Он имеет в виду 1.5 сезона, которые он провел прилично (и не более). Для российского футбола это заслуга.
marvel777
marvel777
сегодня в 12:27
Смолов не спаситель от вылета,дай Бог один гол заковыряет в примере за пол года,Халк мог бы реально помочь
Великолепный
Великолепный
сегодня в 12:25
Мыльная опера продолжается
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 12:19
Будто кто-то поверил. Эта звизда пригодится разве что Тамбову
koke90
koke90
сегодня в 12:16
    ФК Пупсик
    ФК Пупсик ответил Mr.Fish-ka
    сегодня в 12:15
    "НИКТО не собирается покупать Смолова" - вот правильный заголовок... за былые заслуги что ли платить?
    А что - у него были заслуги?
    Гавроша
    Гавроша
    сегодня в 12:14
    Даже последняя команда испании не хочет покупать испоганеного игрока. Они еще в сегунде задержаться хотят.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 12:12
    Этого и следовало ожидать.
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 12:12
    Скорее всего Эспаньол просто не знает кто такой Смолов )
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 12:10
    Через час: Эспаньол всё-таки собирается купить Смолова.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 12:05
    Испанцы поняли что размер зарплаты Смолова не соответствует уровню его игры
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