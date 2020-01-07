«Эспаньол» не собирается покупать Смолова

По информации испанских СМИ, «Эспаньол» не рассматривает возможность покупки форварда «Локомотива» Федора Смолова. Ранее в СМИ появились слухи о возможном трансфере.
29-летний российский нападающий был в списке каталонцев, но в клубе исключают возможность приобретения Смолова. Приоритетным трансфером они видят форварда «Бенфики» Рауля Де Томаса.
На данный момент «Эспаньол» занимает последнее место в турнирной таблице Примеры, в 19 матчах заработав 11 очков.
Смолов в 14 матчах в РПЛ забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
Боже , как низко пал российский футбол ...
Кто виноват ?
Что делать ?
Боже , как низко пал российский футбол ...
Кто виноват ?
Что делать ?
Случайно нажал на "жалобу".
Случайно нажал на "жалобу".
Зачем его вообще Бенфика брала за 20 млн - непонятно...
Чтоб гол престижа забить на 85-й минуте в Питере...беспросветно летя Зениту 0:3 на Газпром Арене..????..)))))
Зачем его вообще Бенфика брала за 20 млн - непонятно...
Чтоб гол престижа забить на 85-й минуте в Питере...беспросветно летя Зениту 0:3 на Газпром Арене..????..)))))