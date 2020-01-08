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Сарри: «У Роналду больше нет проблем с коленом, теперь вижу его счастливым»

сегодня, 12:11

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о состоянии здоровья нападающего Криштиану Роналду. Напомним, что не так давно в СМИ ходила неоднозначная информация о проблемах португальца с коленом.

У Роналду больше нет проблем с коленом. Теперь он грамотно использует свое прекрасное физическое и психологическое состояние. Наконец-то я вижу его счастливым, потому что его колено в порядке. Сейчас он может показывать свой лучший футбол.

 Недавно Криштиану заявлял, что завершит карьеру, когда его тело не сможет нормально реагировать на нагрузки.

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Все комментарии
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 13:26
Просто сейчас время криша, он любит включаться во вторую половину сезона, в отличие от месси.
cska plus
cska plus
сегодня в 12:58
Роналду и без Сарри был счастлив.
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