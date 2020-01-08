Сарри: «У Роналду больше нет проблем с коленом, теперь вижу его счастливым»

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Главный тренер «Ювентуса» рассказал о состоянии здоровья нападающего . Напомним, что не так давно в СМИ ходила неоднозначная информация о проблемах португальца с коленом.

У Роналду больше нет проблем с коленом. Теперь он грамотно использует свое прекрасное физическое и психологическое состояние. Наконец-то я вижу его счастливым, потому что его колено в порядке. Сейчас он может показывать свой лучший футбол.

Недавно Криштиану заявлял, что завершит карьеру, когда его тело не сможет нормально реагировать на нагрузки.