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«Барселона» отмечает 120-летний юбилей

сегодня, 10:01

Футбольный клуб «Барселона» отмечает 120-летний юбилей со дня своего основания.

29 ноября 1899 года Жоан Гампер создал футбольный клуб. В том году «Барселона» играла только товарищеские матчи. За свою историю «сине-гранатовые» 26 раз становились чемпионами Испании, 5 раз брали Лигу чемпионов УЕФА, а также множество других трофеев.

«Барселона» отмечает 120-летний юбилей

Ранее мы рассказывали об эволюции формы «Барсы» со дня основания клуба.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Виссарионович
   7 / 942
сегодня в 11:15
Базара ноль, есть повод для радости, ведь халява всегда приятна, ахаха)
eleven LC
eleven LC
   178 / 942
сегодня в 11:04
У Вальверде выражение лица как будто он тренер Барселоны!
neomessi
neomessi ответил Князь сажал врагов на посох
   180 / 942
сегодня в 11:01
Увы у тебя нету фактов, это все твое бла бла бла)))
А по факту зебру унизили ))
Виссарионович
Виссарионович ответил Князь сажал врагов на посох
   64 / 942
сегодня в 10:55
Отмечают юбилей, что ж такого?
Месси параллельно отмечает 6 золотой мяч.
муха цокотуха
муха цокотуха
   726 / 942
сегодня в 10:54
Вжу вжу вжу
на барсе сотню лет сижу
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил neomessi
   7 / 942
сегодня в 10:50
Потому что коррумпированная и кормит не чистых на руку чинушек, ахаха)
neomessi
neomessi ответил Князь сажал врагов на посох
   180 / 942
сегодня в 10:49
Ну Барсу никогда не отправляли во вторую лигу) и не отобрали у них чемпионство.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил neomessi
   7 / 942
сегодня в 10:47
и это стодвадцатилетняя Барселонага, ахаха)
neomessi
neomessi ответил Князь сажал врагов на посох
   180 / 942
сегодня в 10:46
В футболе есть только один клуб который официально является коррумпированным. Который покупает чемпионство. И это позорный клуб из Италии где играют списанные игроки прошлых лет.
КЭТиК
КЭТиК
   145 / 942
сегодня в 10:44
Великий клуб.
neomessi
neomessi
   180 / 942
сегодня в 10:43
С днюхой мой любимый клуб!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Gelious
   7 / 942
сегодня в 10:39
Эта "большая" история помещается в панамский общак из которого кормится ФИФА/УЕФА, ахаха)
Gelious
Gelious
   226 / 942
сегодня в 10:35
Ну тут и выпады и шутки писать даже не хочется. Просто поздравляю команду с большой историей.
Василий 50
Василий 50
   434 / 942
сегодня в 10:27
Нужен титул.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   7 / 942
сегодня в 10:26
Спившийся Бармалей и пожеванный ЛЕОнид как раз и выглядят на сто двадцать лет, ахаха)
drug01
drug01
   215 / 942
сегодня в 10:07
Поздравляем!!!!!
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   380 / 942
сегодня в 10:03
Барселону с юбилеем!!!
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