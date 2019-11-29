Футбольный клуб «Барселона» отмечает 120-летний юбилей со дня своего основания.
29 ноября 1899 года Жоан Гампер создал футбольный клуб. В том году «Барселона» играла только товарищеские матчи. За свою историю «сине-гранатовые» 26 раз становились чемпионами Испании, 5 раз брали Лигу чемпионов УЕФА, а также множество других трофеев.
Ранее мы рассказывали об эволюции формы «Барсы» со дня основания клуба.
А по факту зебру унизили ))
А по факту зебру унизили ))
Месси параллельно отмечает 6 золотой мяч.
Месси параллельно отмечает 6 золотой мяч.
на барсе сотню лет сижу
на барсе сотню лет сижу