сегодня, 10:01

Футбольный клуб «Барселона» отмечает 120-летний юбилей со дня своего основания.

29 ноября 1899 года Жоан Гампер создал футбольный клуб. В том году «Барселона» играла только товарищеские матчи. За свою историю «сине-гранатовые» 26 раз становились чемпионами Испании, 5 раз брали Лигу чемпионов УЕФА , а также множество других трофеев.

Ранее мы рассказывали об эволюции формы «Барсы» со дня основания клуба.