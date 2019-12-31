С Новым годом, дорогие читатели!

«Соккер.ру» предоставляет право поздравить вас с новым годом футбольным героям прошедших двенадцати месяцев.
Пусть 2020-й будет круче, чем 2019-й, для каждого, и напряженные баталии двенадцати месяцев сменятся чистой радостью от футбола, сопряженной с персональной удачей фанатов в их жизнях.
А в 2019 году было много событий, заслуживших ваше внимание, поэтому положимся на опыт героев года, чтобы сформулировать иногда серьезные, а иной раз - ироничные пожелания на следующие двенадцать месяцев.
Трент Александер-Арнольд – автор одного из самых знаменитых угловых в истории футбола, и соавтор – одного из главных камбэков, точно может пожелать вам того, что у него самого сейчас с лихвой. Юный англичанин собрал за год за «Ливерпуль» 22 ассиста – невероятный успех для 21-летнего правого латераля.
Юрий Павлович в профессиональном футболе с 1964 года – ровно 55 лет. Но тренер продолжает находить в игре интересное для себя. Пусть у вас будет тот же запас прочности, что у Сёмина – обладателя Кубка, Суперкубка и вице-чемпиона РПЛ:
Головин очень удачно выступил в отборе к Евро-2020 – 2 гола и 7 результативных передач, его часто хвалил уже бывший тренер «Монако», но новый тоже вряд ли будет мешать прогрессу 23-летнего атакующего хавбека. Желаем всем такого же личного развития, как у Александра:
Мане – идеальный парень для поздравлений в стиле пацанского паблика, ведь Садио прекрасно сыграл в футбол за «Ливерпуль» и сборную Сенегала, при этом не помешан на роскоши – даже телефон затасканный, как у школьника, которого мама учит беречь вещи и не покупает новый, зато очень часто помогает другим в родной стране. Красавец!
Для Леонида Слуцкого это был насыщенный событиями год. Поработал на «Витессе», выдал очень успешную серию на старте нового чемпионата, но затем последовали неудачи. Как в жизни и бывает, поэтому Слуцкий, очаровавший голландцев, покинул Ере и вернулся в Россию – возглавил «Рубин» и стал лицом обновленного казанского клуба.
Лучшие футбольные арбитры мира базируются в России, и хотя они обзывают себя судьями, да судимы будут в новом и всех других годах – пусть их оценивают строже и справедливее, чтобы был прогресс. А пока у Егорова можно научиться только одному – прощению тех, кто рядом:
Побить трансферный рекорд Португалии в юном возрасте, если речь о планке, которую поставил сам Роналду – очень непросто. Но воспитанник «Бенфики» сенсационно ворвался в футбол, не всегда крут в сборной или «Атлетико», но точно не провалился – отхватил приз лучшему молодому игроку в Европе. Жоау Фелиш хорош!
Тедеско когда-то работал на автомобильном заводе, а сейчас должен поставить на победные колеса «Спартак». Безумству храбрых поем мы песню? Доменико уже понял, куда попал, но попытается удивить весной. Удачи ему в нелегком бою:
Герой-антигерой, как редко в футболе бывает. У Роналду и Месси есть хейтеры, но они находятся на разных полюсах обычно. А здесь у Дзюбы даже среди фанатов «Зенита» найдутся те, кто повторит за поклонниками «Спартака». Но Артем не пошел туда, куда предлагали, а выбрал путь побед – впервые стал чемпионом, собрал по 25 голов и ассистов за год. Мощно сыграл!
Говорят, в этом году Роналду тайно женился – мама не любит подругу Криштиану, поэтому обошлись без пышной свадьбы. А вот в футболе португалец еще раз доказал, что умеет покорять вершины – тот самый прыжок стал символом профессионализма. Ну, и Лигу Наций выиграл – мелочь, как и Серия А, а приятно:
Алиссон – первый обладатель «Трофея Яшина», ван Дейк – первый за много лет центральный защитник, которому семи баллов не хватило для получения «Золотого мяча». Оборона у «Ливерпуля» представлена мощными мужиками:
Что тут скажешь? Кононов научил всех, как не надо делать. В футболе слова важны, особенно для тренера, но дела важнее:
А вот Левандовски – наоборот, клепает голы и добивается успехов. Сборная Польши снова сыграет на крупном международном турнире, и «Бавария» не мыслит себя без Роберта. Один из главных снайперов года:
Бэйл – один из ключевых хулиганов футбола. Пример того, как человек устает от профессии, которая его озолотила. С другой стороны, если ему важнее Уэльс и гольф – его право:
Самый дешевый футболист «Зенита» в истории – у свободных агентов ведь нет стоимости, может быть символом пожелания, которое пригодится буквально всем:
В Лэмпарда английские эксперты не очень верили, но он и Суперкубок УЕФА мог взять, и в АПЛ юный «Челси» идет прилично. У Фрэнка есть задатки, чтобы стать крутым тренером:
А в РПЛ символом будущей эры молодых наставников есть не только иностранец Тедеско, но и Новиков из «Динамо». И пробился без лимита на легионеров в тренерском цеху!
У самого дорогого новичка года в РПЛ не получилось заиграть, но Малком может быть символом реваншизма и банального, но такого важного пожелания:
В ФИФА и УЕФА не разбираются – не ставят Вилкова работать финалы ЧМ, Евро и ЛЧ. И вы не понимаете правила, если не считаете Михаила великим арбитром. Для части людей в РПЛ и РФС Вилков - любимчик, идеальный исполнитель:
«Аякс» - очарование первой части года, плей-офф Лиги чемпионов. И хотя де Лигт и де Йонг предсказуемо ушли на повышение, Овермарс и ван дер Сар держатся, хотя голландцы могут пожелать вам того, чего самим не хватило:
Валерий Георгиевич отжигал с «Ростовом», отжигал, поздравляя Попова с днем рождения – Ивелин отплатил той же монетой, пожелав Карпину не умереть на бровке. Британский юмор в ростовских декорациях:
Не до шуток было Месси, ведь в 2019 году он сражался с соперниками «Барселоны» в ЛЧ – неудачно, с оппонентами Аргентины на Кубке Америки – неудачно. Зато у него есть Ла Лига, где собирает много голов, и верные поклонники, которые отдали голоса. У Лионеля 6-й «Золотой мяч» - новый рекорд, оторвался от Криштиану:
А футбольным символом уходящего года, если говорим о позитиве, адекватности, успешности и всеобщем обожании, стал Юрген Клопп. Немец шутил, был серьезным, злился, проигрывал и побеждал – намного чаще второе. Обаятельный тренер «Ливерпуля» желает всем удачного 2020 года:
Спокойствия и благополучия всем нам в новом году!
Спокойствия и благополучия всем нам в новом году!
Всех благ, здоровья!
Всех благ, здоровья!
Всех благ!
Всех благ!
2. Нужными мы считаем те правила, по которым пользователи могут находиться в игре весь месяц, в т.ч. выполняя полезные для сайта задания (ради которых конкурс во многом и задуман), а не бросать в первый же день, уйдя со стартовых 2400 очков в минус 2400, как уходят в реальный денежный минус большинство непрофессиональных игроков. Что уж говорить про играющих для "фана"/за вип на футбольном сайте.
И скорее всего, бросая совсем КП, т.к. специально ждать весь месяц обнуления баланса будут только ярые фанаты. Поймите, отыгрывать фантики никому не интересно - это вообще фундаментальное правило компьютерных игр, что игрок не должен бояться уйти в минус, и уж тем более получать негатив от нахождения в нем. Поверьте, я много лет работал в компании, занимающейся разработкой "браузерок", в данном вопросе знаю, о чем говорю.
3. И даже если вы ярый фанат прогнозов, да еще желающий играть по балансу, то вам давно пора в букмекерскую контору - зарабатывать реальные деньги. Тут же игра для «фана» за символические призы для тех, кто не хочет сильно заморачиваться со стратегиями, а просто сыграть в любимое русское «на авось», но при этом никогда не уходить в минус, соревнуясь с другими пользователями сайта (а не с каким-то непонятным для них балансом)...
4. …да еще теперь занимая высокие места с помощью распределения на группы. И даже проиграв там, в последний день все-равно есть шанс запрыгнуть в уходящий поезд с призерами через группу Заболотного.
5. К слову, если уж настолько важен баланс, то почти все победители имеют положительный баланс очков. Да и часто, они же и лучшие по этому показателю.
6. Люди, которым нечего делать на работе/учебе, сидящие целыми днями на сайте априори будут иметь преимущество перед остальными. Как не ограничивай размер ставки, матчей за месяц все-равно тысяча, они найдут сколько угодно высоких коэффициентов. А вот простым юзерам новые ограничения будут мешать. Если человек хочет поставить 2000 на свой условный "Спартак" и не хочет лезть в чемпионат Болгарии, то лучше уж так, чем он будет совсем без ставок.
7. Даже лимит 2000 нужен не сколько от одноразовых аккаунтов, а больше, чтобы подстраховать неопытного игрока от слива всех очков за раз. Наверняка же играли в покер на фантики с друзьями, знаете как там за пару конов вылетает половина игроков с криком «олл-ин!», а дальше час маются в ожидании новой игры.
8. Ну или даже был бы конкурс по балансу, что мешает такому мультоводу перебирать высокие коэфы с разных аккаунтов? Так мы придем, что ставить можно будет только по 100 очков на коэф не выше 1,3 и один раз в день. И самое смешное, что это все-равно не поможет)
9. Поймите, виртуальный конкурс прогнозов на символические призы, да еще с необходимостью постоянно выполнять кучу заданий - вещь очень хрупкая, которая обычно долго не живет. Идти в угоду только профессиональным игрокам тут нереально, т.к. все остальные, коих большинство, совсем потеряют шансы. А тогда и конкурса не будет, как тут уже привели пример про другой футбольный сайт, где поняли, что вся это возня того не стоит. Но мы все же хотели бы конкурс сохранить.
10. И более того, хотим его и дальше развивать.
11. Всех игроков и просто пользователей сайта с наступающим! Желаю не тратить нервы на сайты, для этого есть их админы. Извиняюсь, если что напутал в предновогодней суете, суть, думаю, ясна. Ушел отмечать)
З.Ы. Постараюсь закрепить это потом куда-нибудь в блог по КП, чтобы больше к этим обсуждениям не возвращаться.
2. Нужными мы считаем те правила, по которым пользователи могут находиться в игре весь месяц, в т.ч. выполняя полезные для сайта задания (ради которых конкурс во многом и задуман), а не бросать в первый же день, уйдя со стартовых 2400 очков в минус 2400, как уходят в реальный денежный минус большинство непрофессиональных игроков. Что уж говорить про играющих для "фана"/за вип на футбольном сайте.
И скорее всего, бросая совсем КП, т.к. специально ждать весь месяц обнуления баланса будут только ярые фанаты. Поймите, отыгрывать фантики никому не интересно - это вообще фундаментальное правило компьютерных игр, что игрок не должен бояться уйти в минус, и уж тем более получать негатив от нахождения в нем. Поверьте, я много лет работал в компании, занимающейся разработкой "браузерок", в данном вопросе знаю, о чем говорю.
3. И даже если вы ярый фанат прогнозов, да еще желающий играть по балансу, то вам давно пора в букмекерскую контору - зарабатывать реальные деньги. Тут же игра для «фана» за символические призы для тех, кто не хочет сильно заморачиваться со стратегиями, а просто сыграть в любимое русское «на авось», но при этом никогда не уходить в минус, соревнуясь с другими пользователями сайта (а не с каким-то непонятным для них балансом)...
4. …да еще теперь занимая высокие места с помощью распределения на группы. И даже проиграв там, в последний день все-равно есть шанс запрыгнуть в уходящий поезд с призерами через группу Заболотного.
5. К слову, если уж настолько важен баланс, то почти все победители имеют положительный баланс очков. Да и часто, они же и лучшие по этому показателю.
6. Люди, которым нечего делать на работе/учебе, сидящие целыми днями на сайте априори будут иметь преимущество перед остальными. Как не ограничивай размер ставки, матчей за месяц все-равно тысяча, они найдут сколько угодно высоких коэффициентов. А вот простым юзерам новые ограничения будут мешать. Если человек хочет поставить 2000 на свой условный "Спартак" и не хочет лезть в чемпионат Болгарии, то лучше уж так, чем он будет совсем без ставок.
7. Даже лимит 2000 нужен не сколько от одноразовых аккаунтов, а больше, чтобы подстраховать неопытного игрока от слива всех очков за раз. Наверняка же играли в покер на фантики с друзьями, знаете как там за пару конов вылетает половина игроков с криком «олл-ин!», а дальше час маются в ожидании новой игры.
8. Ну или даже был бы конкурс по балансу, что мешает такому мультоводу перебирать высокие коэфы с разных аккаунтов? Так мы придем, что ставить можно будет только по 100 очков на коэф не выше 1,3 и один раз в день. И самое смешное, что это все-равно не поможет)
9. Поймите, виртуальный конкурс прогнозов на символические призы, да еще с необходимостью постоянно выполнять кучу заданий - вещь очень хрупкая, которая обычно долго не живет. Идти в угоду только профессиональным игрокам тут нереально, т.к. все остальные, коих большинство, совсем потеряют шансы. А тогда и конкурса не будет, как тут уже привели пример про другой футбольный сайт, где поняли, что вся это возня того не стоит. Но мы все же хотели бы конкурс сохранить.
10. И более того, хотим его и дальше развивать.
11. Всех игроков и просто пользователей сайта с наступающим! Желаю не тратить нервы на сайты, для этого есть их админы. Извиняюсь, если что напутал в предновогодней суете, суть, думаю, ясна. Ушел отмечать)
З.Ы. Постараюсь закрепить это потом куда-нибудь в блог по КП, чтобы больше к этим обсуждениям не возвращаться.
Берегите здоровье!
Берегите здоровье!
Здоровья, всех благ, всего наилучшего, поменьше злобы друг к другу!!
А Соккеру пожелаю вернуть старый дизайн, который очень многим нравился, и выдать его за новый!! А мы это "схаваем" и будем благодарить администрацию за шикарное дизайнерское решение!!))
Еще раз всех с наступающим и для многих уже наступившим!!
Здоровья, всех благ, всего наилучшего, поменьше злобы друг к другу!!
А Соккеру пожелаю вернуть старый дизайн, который очень многим нравился, и выдать его за новый!! А мы это "схаваем" и будем благодарить администрацию за шикарное дизайнерское решение!!))
Еще раз всех с наступающим и для многих уже наступившим!!
Один ты только здесь со "злобой"! Выпей что ли, порадуйся за Зенит, глядишь и все пройдет!!! И не забудь Спартаку сказать спасибо за Дзюбу да и Погребняка!!!
Один ты только здесь со "злобой"! Выпей что ли, порадуйся за Зенит, глядишь и все пройдет!!! И не забудь Спартаку сказать спасибо за Дзюбу да и Погребняка!!!
Всем удачи!). Мужики, пацаны, братья, сестра..От души!
С Наступающим! И с Новым годом!!!).
Всем удачи!). Мужики, пацаны, братья, сестра..От души!
С Наступающим! И с Новым годом!!!).