С Новым годом, дорогие читатели!

вчера, 16:30

«Соккер.ру» предоставляет право поздравить вас с новым годом футбольным героям прошедших двенадцати месяцев.

Пусть 2020-й будет круче, чем 2019-й, для каждого, и напряженные баталии двенадцати месяцев сменятся чистой радостью от футбола, сопряженной с персональной удачей фанатов в их жизнях.

А в 2019 году было много событий, заслуживших ваше внимание, поэтому положимся на опыт героев года, чтобы сформулировать иногда серьезные, а иной раз - ироничные пожелания на следующие двенадцать месяцев.

Трент Александер-Арнольд – автор одного из самых знаменитых угловых в истории футбола, и соавтор – одного из главных камбэков, точно может пожелать вам того, что у него самого сейчас с лихвой. Юный англичанин собрал за год за «Ливерпуль» 22 ассиста – невероятный успех для 21-летнего правого латераля.

Юрий Павлович в профессиональном футболе с 1964 года – ровно 55 лет. Но тренер продолжает находить в игре интересное для себя. Пусть у вас будет тот же запас прочности, что у Сёмина – обладателя Кубка, Суперкубка и вице-чемпиона РПЛ :

Головин очень удачно выступил в отборе к Евро-2020 – 2 гола и 7 результативных передач, его часто хвалил уже бывший тренер «Монако», но новый тоже вряд ли будет мешать прогрессу 23-летнего атакующего хавбека. Желаем всем такого же личного развития, как у Александра:

Мане – идеальный парень для поздравлений в стиле пацанского паблика, ведь Садио прекрасно сыграл в футбол за «Ливерпуль» и сборную Сенегала, при этом не помешан на роскоши – даже телефон затасканный, как у школьника, которого мама учит беречь вещи и не покупает новый, зато очень часто помогает другим в родной стране. Красавец!

Для Леонида Слуцкого это был насыщенный событиями год. Поработал на «Витессе», выдал очень успешную серию на старте нового чемпионата, но затем последовали неудачи. Как в жизни и бывает, поэтому Слуцкий, очаровавший голландцев, покинул Ере и вернулся в Россию – возглавил «Рубин» и стал лицом обновленного казанского клуба.

Лучшие футбольные арбитры мира базируются в России, и хотя они обзывают себя судьями, да судимы будут в новом и всех других годах – пусть их оценивают строже и справедливее, чтобы был прогресс. А пока у Егорова можно научиться только одному – прощению тех, кто рядом:

Побить трансферный рекорд Португалии в юном возрасте, если речь о планке, которую поставил сам Роналду – очень непросто. Но воспитанник «Бенфики» сенсационно ворвался в футбол, не всегда крут в сборной или «Атлетико», но точно не провалился – отхватил приз лучшему молодому игроку в Европе. Жоау Фелиш хорош!

Тедеско когда-то работал на автомобильном заводе, а сейчас должен поставить на победные колеса «Спартак». Безумству храбрых поем мы песню? Доменико уже понял, куда попал, но попытается удивить весной. Удачи ему в нелегком бою:

Герой-антигерой, как редко в футболе бывает. У Роналду и Месси есть хейтеры, но они находятся на разных полюсах обычно. А здесь у Дзюбы даже среди фанатов «Зенита» найдутся те, кто повторит за поклонниками «Спартака». Но Артем не пошел туда, куда предлагали, а выбрал путь побед – впервые стал чемпионом, собрал по 25 голов и ассистов за год. Мощно сыграл!

Говорят, в этом году Роналду тайно женился – мама не любит подругу Криштиану, поэтому обошлись без пышной свадьбы. А вот в футболе португалец еще раз доказал, что умеет покорять вершины – тот самый прыжок стал символом профессионализма. Ну, и Лигу Наций выиграл – мелочь, как и Серия А, а приятно:





Алиссон – первый обладатель «Трофея Яшина», ван Дейк – первый за много лет центральный защитник, которому семи баллов не хватило для получения «Золотого мяча». Оборона у «Ливерпуля» представлена мощными мужиками:

Что тут скажешь? Кононов научил всех, как не надо делать. В футболе слова важны, особенно для тренера, но дела важнее:

А вот Левандовски – наоборот, клепает голы и добивается успехов. Сборная Польши снова сыграет на крупном международном турнире, и «Бавария» не мыслит себя без Роберта. Один из главных снайперов года:

Бэйл – один из ключевых хулиганов футбола. Пример того, как человек устает от профессии, которая его озолотила. С другой стороны, если ему важнее Уэльс и гольф – его право:

Самый дешевый футболист «Зенита» в истории – у свободных агентов ведь нет стоимости, может быть символом пожелания, которое пригодится буквально всем:

В Лэмпарда английские эксперты не очень верили, но он и Суперкубок УЕФА мог взять, и в АПЛ юный «Челси» идет прилично. У Фрэнка есть задатки, чтобы стать крутым тренером:

А в РПЛ символом будущей эры молодых наставников есть не только иностранец Тедеско, но и Новиков из «Динамо». И пробился без лимита на легионеров в тренерском цеху!

У самого дорогого новичка года в РПЛ не получилось заиграть, но Малком может быть символом реваншизма и банального, но такого важного пожелания:

В ФИФА и УЕФА не разбираются – не ставят Вилкова работать финалы ЧМ , Евро и ЛЧ . И вы не понимаете правила, если не считаете Михаила великим арбитром. Для части людей в РПЛ и РФС Вилков - любимчик, идеальный исполнитель:





«Аякс» - очарование первой части года, плей-офф Лиги чемпионов. И хотя де Лигт и де Йонг предсказуемо ушли на повышение, Овермарс и ван дер Сар держатся, хотя голландцы могут пожелать вам того, чего самим не хватило:

Валерий Георгиевич отжигал с «Ростовом», отжигал, поздравляя Попова с днем рождения – Ивелин отплатил той же монетой, пожелав Карпину не умереть на бровке. Британский юмор в ростовских декорациях:

Не до шуток было Месси, ведь в 2019 году он сражался с соперниками «Барселоны» в ЛЧ – неудачно, с оппонентами Аргентины на Кубке Америки – неудачно. Зато у него есть Ла Лига, где собирает много голов, и верные поклонники, которые отдали голоса. У Лионеля 6-й «Золотой мяч» - новый рекорд, оторвался от Криштиану:

А футбольным символом уходящего года, если говорим о позитиве, адекватности, успешности и всеобщем обожании, стал Юрген Клопп. Немец шутил, был серьезным, злился, проигрывал и побеждал – намного чаще второе. Обаятельный тренер «Ливерпуля» желает всем удачного 2020 года: