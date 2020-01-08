«Реал» победил «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании

«Реал» обыграл «Валенсию» в полуфинале Суперкубка Испании. «Сливочные» оспорят трофей в матче с победителем противостояния «Барселона» – «Атлетико». «Сине-гранатовые» и «матрасники» определят второго финалиста 9 января. Финал пройдет 12 января.
Джидда, стадион им. Короля Абдаллы
«Валенсия» - «Реал» 1:3 (0:2)
Голы: Парехо 90+2 (пенальти) - Кроос 15, Иско 39, Модрич 65
«Валенсия»: Хауме, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Кондогбиа (Гомес 58), Ферран Торрес, Коклен (Собрино Посуэло 83), Парехо, Солер, Гамейро (Черышев 70)
Главный тренер: Селадес Альберт.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди (Марсело 71), Вальверде, Каземиро, Кроос, Модрич (Хамес 77), Иско, Йович (Мариано Диас 83)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
Предупреждение: Каземиро 88
Судья: Хиль Мансано Хесус.
Напомним, что в своем предыдущем матче «Реал» уверенно победил «Хетафе» в рамках 19-го тура Примеры.
С победой Реал.
Ждем Барселону в финале, поскольку игроки Атлетико уже до матча раздвинули ножки перед Месси и Барселоной.
С победой Реал.
Ждем Барселону в финале, поскольку игроки Атлетико уже до матча раздвинули ножки перед Месси и Барселоной.
Наладили игру в обороне и победы пошли уже)
Болельщиков с победой. Надеюсь, что увидим классико в финале
Наладили игру в обороне и победы пошли уже)
Болельщиков с победой. Надеюсь, что увидим классико в финале
Я тут недавно написал что желаю Барсе пораженья в игре с Атлетико но я передумал,пусть каталонцы выйдут в финал, ведь выиграть титул в финале у Барселоны вдвойне приятней!
Я тут недавно написал что желаю Барсе пораженья в игре с Атлетико но я передумал,пусть каталонцы выйдут в финал, ведь выиграть титул в финале у Барселоны вдвойне приятней!