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«Реал» победил «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании

вчера, 23:57
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» обыграл «Валенсию» в полуфинале Суперкубка Испании. «Сливочные» оспорят трофей в матче с победителем противостояния «Барселона» – «Атлетико». «Сине-гранатовые» и «матрасники» определят второго финалиста 9 января. Финал пройдет 12 января.

Джидда, стадион им. Короля Абдаллы

«Валенсия» - «Реал» 1:3 (0:2)
Голы: Парехо 90+2 (пенальти) - Кроос 15, Иско 39, Модрич 65

«Валенсия»: Хауме, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Кондогбиа (Гомес 58), Ферран Торрес, Коклен (Собрино Посуэло 83), Парехо, Солер, Гамейро (Черышев 70)
Главный тренер: Селадес Альберт.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди (Марсело 71), Вальверде, Каземиро, Кроос, Модрич (Хамес 77), Иско, Йович (Мариано Диас 83)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

Предупреждение: Каземиро 88

Судья: Хиль Мансано Хесус.

Напомним, что в своем предыдущем матче «Реал» уверенно победил «Хетафе» в рамках 19-го тура Примеры.

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Испания. Суперкубок 2019  Протоколы  Стадион «им. Короля Абдаллы»
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер ФК «Реал»
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Все комментарии
goalaktika
goalaktika ответил Belgie2009
сегодня в 00:09
Не устану повторять, Менди дуб дубом!
Старичок Марсело после травмы разыграется и посадит его на банку надолго
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 00:08
Просто прошлись катком, были хороши везде, удивительно, но даже в защите(несмотря на руку Рамоса)!

С победой Реал.

Ждем Барселону в финале, поскольку игроки Атлетико уже до матча раздвинули ножки перед Месси и Барселоной.
Сантус
Сантус ответил Belgie2009
сегодня в 00:07
..он француз,это многое решает..)
goalaktika
goalaktika
сегодня в 00:05
Абсолютно сырая команда у Черышева
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 00:04
Не устану повторять, Менди дуб дубом!
Insanely cool
Insanely cool
сегодня в 00:04
Рамос не Рамос если не привезет на ровном месте, ну когда же он закончит, игра сделана, но не махай ты руками. Марсело никакой, чуть два гола не привез, игра Реала до замен очень порадовала, Лука красавца положил
drug01
drug01
сегодня в 00:03
Игра в одни ворота!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 00:03
Валенсия то ли сливала игру хотя может даже договорняк.
NOVA
NOVA
сегодня в 00:03
ну не забивают напы, забивают другие!!! удачи Реалу в финале!!! хотелось конечно дерби, ну а теперь думаю пускай вернут должок барсе за недавнию ничейку в классико!!!
drug01
drug01
сегодня в 00:02
Игра в одни ворота!
калач
калач
сегодня в 00:00
Номер 2 останется на втором месте
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:59
Сливочные приходят в себя после прошлогоднего фиаско.
Наладили игру в обороне и победы пошли уже)
Болельщиков с победой. Надеюсь, что увидим классико в финале
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:59
Спокойно и на классе победил Реал
Я тут недавно написал что желаю Барсе пораженья в игре с Атлетико но я передумал,пусть каталонцы выйдут в финал, ведь выиграть титул в финале у Барселоны вдвойне приятней!
Сантус
Сантус
вчера в 23:58
Реал порадовал,Валенсия озадачила беззубостью...
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