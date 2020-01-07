«Интер» и «Ювентус» продолжают борьбу за Скудетто. Итоги 18-го тура Серии А

Завершились матчи 18-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» - «Интер» 1:3
Голы: Милик 39 - Лукаку 14, Лукаку 33, Мартинес 62
«Лечче» - «Удинезе» 0:1
Гол: де Пауль 88
«Милан» - «Сампдория» 0:0
«Аталанта» - «Парма» 5:0
Голы: Гомес 11, Фройлер 34, Госенс 43, Иличич 60, Иличич 71
«Ювентус» - «Кальяри» 4:0
Голы: Криштиану Роналду 49, Криштиану Роналду 67 (пенальти), Игуаин 81, Криштиану Роналду 82
«Болонья» - «Фиорентина» 1:1
Голы: Орсолини 90+4 - Бенасси 27
«Рома» - «Торино» 0:2
Голы: Белотти 45+2, Белотти 86 (пенальти)
«Дженоа» - «Сассуоло» 2:1
Голы: Кришито 29, Пандев 86 - Мба Обьянг 33
СПАЛ - «Верона» 0:2
Голы: Паццини 14, Степински 85
«Брешиа» - «Лацио» 1:2
Голы: Балотелли 18 - Иммобиле 42 (пенальти), Иммобиле 90+1
Ниче, в следующем туре пусть попробуют ещё и Ван Бастена в старт :))) хуже точно не будет
Ниче, в следующем туре пусть попробуют ещё и Ван Бастена в старт :))) хуже точно не будет