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«Интер» и «Ювентус» продолжают борьбу за Скудетто. Итоги 18-го тура Серии А

сегодня, 01:01

Завершились матчи 18-го тура чемпионата Италии. 

«Наполи» - «Интер» 1:3
Голы: Милик 39 - Лукаку 14Лукаку 33Мартинес 62

«Лечче» - «Удинезе» 0:1
Гол: де Пауль 88

«Милан» - «Сампдория» 0:0

«Аталанта» - «Парма» 5:0 
Голы: Гомес 11, Фройлер 34, Госенс 43, Иличич 60, Иличич 71

«Ювентус» - «Кальяри» 4:0
Голы: Криштиану Роналду 49, Криштиану Роналду 67 (пенальти), Игуаин 81, Криштиану Роналду 82

«Болонья» - «Фиорентина» 1:1
Голы: Орсолини 90+4 - Бенасси 27

«Рома» - «Торино» 0:2
Голы: Белотти 45+2, Белотти 86 (пенальти)

«Дженоа» - «Сассуоло» 2:1
Голы: Кришито 29, Пандев 86 - Мба Обьянг 33

СПАЛ - «Верона» 0:2
Голы: Паццини 14, Степински 85

«Брешиа» - «Лацио» 1:2
Голы: Балотелли 18 - Иммобиле 42 (пенальти), Иммобиле 90+1

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juvenale
juvenale
сегодня в 01:08
    Makcum
    Makcum
    сегодня в 01:06
    Ибра маладец, вышел забил
    Ниче, в следующем туре пусть попробуют ещё и Ван Бастена в старт :))) хуже точно не будет
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