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«Интер» обогнал «Ювентус», на выезде обыграв «Наполи»

сегодня, 00:42
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» обыграл «Наполи» в матче 18-го тура Серии А.

«Интер» (45) находится на 1 месте, «Наполи» (24) расположился на 8 позиции.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Интер» 1:3 (1:2)
Голы: Милик 39 - Лукаку 14, Лукаку 33, Мартинес 62

«Наполи»: Мерет, Хисай (Лосано 81), Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Аллан, Руис (Льоренте 84), Зелински, Кальехон, Милик, Инсинье
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Кандрева, Весино (Сенси 73), Брозович, Гальярдини (Барелла 56), Бираги, Лукаку (Валеро 88), Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.

Предупреждения: Кандрева 29, Барелла 61, Конте 71, Эспозито 72, Сенси 82, Шкриньяр 83

Судья: Довери Даниэле.

В другом матче игрового дня «Ювентус» разгромил «Кальяри».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:02
Жаль мы больше не вышверним Наполи из лч,ведь там их не будет в следуюшем сезоне
надо выходить на Новый Уровень и вместо них,выкидывать команды посерьёзней. Ливерпуль должен после охоты на барсуков, начать стрелять дятлов.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Керосинщик против Князя
сегодня в 01:01
Бред
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:01
Говорят, что ты тайный интерист, который прикрывается Ливерпулем.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Don Nerazzurri
сегодня в 01:00
Гоббам остывать!
Ха вот ты накурился)) кто главный тренер что ты песаал(писал) но принтер пока подаждет
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил заDOOMчивый
сегодня в 01:00
Жаль мы больше не вышверним Наполи из лч,ведь там их не будет в следуюшем сезоне
Nickolai S
Nickolai S ответил RUSTY8
сегодня в 00:59
Узбагойтесь, а то Лаврентийс еще Донадони или Монтеллу назначит))
Боженька терпел и нам велел) Поверь, у тебя бы тоже подгорало, косячь так во всех отношениях твои пи.. оглазые.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 00:58
И это Лукака деревцо забивает в каждом матче Сериала?в Апл был дном,все таки нашёл свой чемпик ,Серии А конечно на уровнe MLS , скоро и Ибра обгонит роналду в списке бомбардиров,а президент Наполи идиот развалит такую команду,это же надо пригласить физрука.
физрук пришёл Милан спасать,на Наполи ему плевать.... ещё пара-тройка поражений и россонеры обгонят кинолюбителей.
Интер не напрягаясь забил три мяча,которые выложили голубые на блюдечке.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 00:56
И это Лукака деревцо забивает в каждом матче Сериала?в Апл был дном,все таки нашёл свой чемпик ,Серии А конечно на уровнe MLS , скоро и Ибра обгонит роналду в списке бомбардиров,а президент Наполи идиот развалит такую команду,это же надо пригласить физрука.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил juvenale
сегодня в 00:55
Наверное, 23 года торговались с Напули?
Makcum
Makcum
сегодня в 00:55
Любители старой женщины горят :)
С победой Интер!!!
juvenale
juvenale ответил заDOOMчивый
сегодня в 00:55
видать и ещё столько же им не видать,как собственных ушей.
ну кто-то 30 лет свою лигу не брал хаах и получит 1 титул апл,у блэкберна и лестера столько же
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Don Nerazzurri
сегодня в 00:54
24 года гоббы не могут взять кубок лиги чемпионов Аха)))
видать и ещё столько же им не видать,как собственных ушей.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:51
Гоббам остывать!
RUSTY8
RUSTY8 ответил Nickolai S
сегодня в 00:51
В общем кратенько: Официально можно констатировать смерть той итерации командной игры последних 10-12 лет, за которую все так полюбили Наполи. Перемены явно назрели, понять бы, насколько радикальные. Знаю наверняка одно - от карлика нужно избавляться, причём желательно максимально изощренным неаполитанским способом. Лукаку молодцом. Видит африканский бог, мечтал видеть его в Наполи ещё со времен Эвертона. Победа Интера абсолютно заслуженна, но это не отменяет того факта, что собаки честно наиграли на 2 красные.
Узбагойтесь, а то Лаврентийс еще Донадони или Монтеллу назначит))
juvenale
juvenale ответил Don Nerazzurri
сегодня в 00:51
24 года гоббы не могут взять кубок лиги чемпионов Аха)))
кабинет 10 лет уже без титулов(даже картонных) хаха а теперь кабинетчиии молятся на двух псин-предателей ювентийцев))на косоглазого и на 32у-парика
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:50
Лёгкая и уверенная победа Интера!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил juvenale
сегодня в 00:49
23 года кабинет не выигрывал в Неаполе,пока режиссер-клоун не назначил физрука тренером
24 года гоббы не могут взять кубок лиги чемпионов Аха)))
juvenale
juvenale
сегодня в 00:49
ну а так...чистый гол п-ки не засчитали и клоун на воротах привез один
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 00:48
Лукака-таранище, Хандан-тащер, де Фрей-железобетон. Всех нерадзурри с победой! Удачи нам с следующей игре!

Зы. Пасибки продюсеру за алленаторе-бездарю!

Зыы. Гоббам мороженка для п...дака
Strikers188
Strikers188
сегодня в 00:47
Норм, интрига будет до самого последнего тура
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 00:47
В общем кратенько:
Официально можно констатировать смерть той итерации командной игры последних 10-12 лет, за которую все так полюбили Наполи. Перемены явно назрели, понять бы, насколько радикальные. Знаю наверняка одно - от карлика нужно избавляться, причём желательно максимально изощренным неаполитанским способом.
Лукаку молодцом. Видит африканский бог, мечтал видеть его в Наполи ещё со времен Эвертона.
Победа Интера абсолютно заслуженна, но это не отменяет того факта, что собаки честно наиграли на 2 красные.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:45
вышли на свою голову в плов ЛЧ на Барсу.там наверное игроки Барселоны Б вынесут с потрохами этих футболишек. Так что вы не достойны внимания Месси.он лучше чипсы погрызёт.
773sergeytank
773sergeytank
сегодня в 00:45
Пора Наполи покидать вышку, всё равно толка от них теперь нет, интеру проигрывают, в ЛЧ не попадают, где драли бы ливерпульку. Вообщем одно разочарование от этих балбесов.
Groove000
Groove000
сегодня в 00:43
Всем спокойной ночи)
juvenale
juvenale
сегодня в 00:43
23 года кабинет не выигрывал в Неаполе,пока режиссер-клоун не назначил физрука тренером
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