«Интер» обогнал «Ювентус», на выезде обыграв «Наполи»

«Интер» обыграл «Наполи» в матче 18-го тура Серии А.
«Интер» (45) находится на 1 месте, «Наполи» (24) расположился на 8 позиции.
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Интер» 1:3 (1:2)
Голы: Милик 39 - Лукаку 14, Лукаку 33, Мартинес 62
«Наполи»: Мерет, Хисай (Лосано 81), Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Аллан, Руис (Льоренте 84), Зелински, Кальехон, Милик, Инсинье
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Кандрева, Весино (Сенси 73), Брозович, Гальярдини (Барелла 56), Бираги, Лукаку (Валеро 88), Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.
Предупреждения: Кандрева 29, Барелла 61, Конте 71, Эспозито 72, Сенси 82, Шкриньяр 83
Судья: Довери Даниэле.
В другом матче игрового дня «Ювентус» разгромил «Кальяри».
Интер не напрягаясь забил три мяча,которые выложили голубые на блюдечке.
Интер не напрягаясь забил три мяча,которые выложили голубые на блюдечке.
С победой Интер!!!
С победой Интер!!!
Зы. Пасибки продюсеру за алленаторе-бездарю!
Зыы. Гоббам мороженка для п...дака
Зы. Пасибки продюсеру за алленаторе-бездарю!
Зыы. Гоббам мороженка для п...дака
Официально можно констатировать смерть той итерации командной игры последних 10-12 лет, за которую все так полюбили Наполи. Перемены явно назрели, понять бы, насколько радикальные. Знаю наверняка одно - от карлика нужно избавляться, причём желательно максимально изощренным неаполитанским способом.
Лукаку молодцом. Видит африканский бог, мечтал видеть его в Наполи ещё со времен Эвертона.
Победа Интера абсолютно заслуженна, но это не отменяет того факта, что собаки честно наиграли на 2 красные.
Официально можно констатировать смерть той итерации командной игры последних 10-12 лет, за которую все так полюбили Наполи. Перемены явно назрели, понять бы, насколько радикальные. Знаю наверняка одно - от карлика нужно избавляться, причём желательно максимально изощренным неаполитанским способом.
Лукаку молодцом. Видит африканский бог, мечтал видеть его в Наполи ещё со времен Эвертона.
Победа Интера абсолютно заслуженна, но это не отменяет того факта, что собаки честно наиграли на 2 красные.