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«Арсенал» обыграл «Лидс» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

сегодня, 00:50
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«Арсенал» обыграл «Лидс» в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

Лондон, стадион Эмирейтс

«Арсенал» - «Лидс» 1:0 (0:0)
Гол: Нельсон 55

«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Холдинг, Луис, Колашинац, Гендузи, Джака, Пепе (Сака 90+1), Озил (Уиллок 77), Нельсон (Габриэл Мартинелли 67), Ляказетт
Главный тренер: Артета Микель.

«Лидс»: Меслье, Эйлинг (Стивенс 78), Уайт, Берарди, Дуглас, Филлипс, Харрисон, Готтс (Даллас 60), Клих, Алиоски (Кошта 61), Бэмфорд
Главный тренер: Бьелса Марсело.

Предупреждения: Клих 66, Колашинац 71, Даллас 85

Судья: Тэйлор Энтони.

В следующем раунде «Арсенал» сыграет против «Борнмута».

 

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Все комментарии
Viduka
Viduka
сегодня в 00:58
Отличный первый тайм и типичный второй в исполнении Лидса с привычно отвратительной реализацией. Жаль, конечно, что не сумели забить, но зато показали, что достойны АПЛ:) А вылет из Кубка даже на руку, учитывая и без того плотный шиповский график. Канониров с победой.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:57
Лидс очень напористо и достойно показал себя... но не смогли забить парочку или хотя бы однажды... а дальше и силенки ушли. Но им не отчаиваться, в шипе куча матчей, надо выигрывать там и выходить в АПЛ где мы их уже очень ждем!
Арсенал проходит дальже, победа в кубке им должна быть интересной.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 00:55
Арсенал с победой! В первом тайме Лидс Ютд выглядел лучше по всем параметрам, но после перерыва Арсенал просто задавил Лидс и не дал им не одного шанса. За Лидс Ютд не стыдно, надеюсь смогут наконец-то пробиться в АПЛ.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 00:52
Болелов Арсенала поздравляю,жаль Лидс хватило только на один тайм ,минимум на два гола наиграли не множко жалко их,симпатичная команда ,ждём в Апл.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:50
Победа есть победа... Единственное хорошее, что я могу сказать по этой игре...

Хотя "Лидс" сам прозябал свои великолепнейшие шансы, что тут говорить. "Арсенал" мог позволить себе не напрягаться, он и не напрягался.

P.S. Пепе с Мартинелли как инопланетяне в "Арсенале" выглядят, настолько выше классом остальной команды. Касание, стремление.... Это на топ-уровне. Еще у Нельсона есть невероятная самоуверенность, это в некоторой степени подкупает, но нет скорости...

P.P.S. Ляказетту, что, сотню моментов в каждой игре создать нужно, чтобы он забил-таки наконец?
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