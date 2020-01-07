«Арсенал» обыграл «Лидс» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

«Арсенал» обыграл «Лидс» в рамках 3-го раунда Кубка Англии.
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» - «Лидс» 1:0 (0:0)
Гол: Нельсон 55
«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Холдинг, Луис, Колашинац, Гендузи, Джака, Пепе (Сака 90+1), Озил (Уиллок 77), Нельсон (Габриэл Мартинелли 67), Ляказетт
Главный тренер: Артета Микель.
«Лидс»: Меслье, Эйлинг (Стивенс 78), Уайт, Берарди, Дуглас, Филлипс, Харрисон, Готтс (Даллас 60), Клих, Алиоски (Кошта 61), Бэмфорд
Главный тренер: Бьелса Марсело.
Предупреждения: Клих 66, Колашинац 71, Даллас 85
Судья: Тэйлор Энтони.
В следующем раунде «Арсенал» сыграет против «Борнмута».
Арсенал проходит дальже, победа в кубке им должна быть интересной.
Арсенал проходит дальже, победа в кубке им должна быть интересной.
Хотя "Лидс" сам прозябал свои великолепнейшие шансы, что тут говорить. "Арсенал" мог позволить себе не напрягаться, он и не напрягался.
P.S. Пепе с Мартинелли как инопланетяне в "Арсенале" выглядят, настолько выше классом остальной команды. Касание, стремление.... Это на топ-уровне. Еще у Нельсона есть невероятная самоуверенность, это в некоторой степени подкупает, но нет скорости...
P.P.S. Ляказетту, что, сотню моментов в каждой игре создать нужно, чтобы он забил-таки наконец?
Хотя "Лидс" сам прозябал свои великолепнейшие шансы, что тут говорить. "Арсенал" мог позволить себе не напрягаться, он и не напрягался.
P.S. Пепе с Мартинелли как инопланетяне в "Арсенале" выглядят, настолько выше классом остальной команды. Касание, стремление.... Это на топ-уровне. Еще у Нельсона есть невероятная самоуверенность, это в некоторой степени подкупает, но нет скорости...
P.P.S. Ляказетту, что, сотню моментов в каждой игре создать нужно, чтобы он забил-таки наконец?