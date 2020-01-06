Златан не смог принести победу «Милану» над «Сампдорией»

«Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» в игре 18-го тура чемпионата Италии. «Россонери» (22 очка) занимают двенадцатое место, генуэзцы (16 баллов) - шестнадцатые.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
Милан - Сампдория 0:0 (0:0)
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Тео Эрнандес, Крунич (Лукас Пакета 85), Беннасер, Бонавентура (Рафаэл Леау 56), Сусо, Пёнтек (Ибрагимович 55), Чалханоглу
Главный тренер: Пиоли Стефано.
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Чабот, Колли, Мурру, Рамирес (Депаоли 30), Торсби, Виейра, Линетти, Габбьядини, Квальярелла (Экдаль 86)
Главный тренер: Раньери Клаудио.
Предупреждения: Крунич 13, Депаоли 40, Торсби 68, Колли 71, Берешиньски 78, Линетти 90+1
Судья: Масса Давиде.
Ранее «Рома» неожиданно проиграла «Торино».
Сегодня день рождения В.В. Лобановского. Нигде тут и не упомянули.
Сегодня день рождения В.В. Лобановского. Нигде тут и не упомянули.
Остальные физруки совершенно бездарны, чтоб выжимать из того что есть даже 105%.
Остальные физруки совершенно бездарны, чтоб выжимать из того что есть даже 105%.
Так можно подставить еще 13 фамилий, которые выходили на поле за Милан в данном матче, суть от этого не поменяется. Или Ибра типа тащер всея Милана?
Так можно подставить еще 13 фамилий, которые выходили на поле за Милан в данном матче, суть от этого не поменяется. Или Ибра типа тащер всея Милана?
а Роналду забил всего лишь три мяча... йохуху!
а Роналду забил всего лишь три мяча... йохуху!
Пёнтек нюх потерял, а Ибра ещё, возможно, чуйку не нащупал..:)
Пёнтек нюх потерял, а Ибра ещё, возможно, чуйку не нащупал..:)
Когда же ты поправишься..
Самый великий клуб Италии и болтается в середине таблицы уже который год.
Когда же ты поправишься..
Самый великий клуб Италии и болтается в середине таблицы уже который год.