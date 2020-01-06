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Златан не смог принести победу «Милану» над «Сампдорией»

сегодня, 18:56
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 0Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

«Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» в игре 18-го тура чемпионата Италии. «Россонери» (22 очка) занимают двенадцатое место, генуэзцы (16 баллов) - шестнадцатые.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

Милан - Сампдория 0:0 (0:0)

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Тео Эрнандес, Крунич (Лукас Пакета 85), Беннасер, Бонавентура (Рафаэл Леау 56), Сусо, Пёнтек (Ибрагимович 55), Чалханоглу
Главный тренер: Пиоли Стефано.

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Чабот, Колли, Мурру, Рамирес (Депаоли 30), Торсби, Виейра, Линетти, Габбьядини, Квальярелла (Экдаль 86)
Главный тренер: Раньери Клаудио.

Предупреждения: Крунич 13, Депаоли 40, Торсби 68, Колли 71, Берешиньски 78, Линетти 90+1

Судья: Масса Давиде.

Ранее «Рома» неожиданно проиграла «Торино».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 20:28
Возраст свое берет но он еще себя покажет
Faley
Faley ответил ДАША Д
сегодня в 20:22
Все же Ибрагимович не бог.
Не может быть...(((
dimagas2
dimagas2
сегодня в 20:15
Милан ничего же не спасет.
Сегодня день рождения В.В. Лобановского. Нигде тут и не упомянули.
Брулин
Брулин
сегодня в 20:10
Милан не команда а унылое говнище.Очень жаль болельшиков кто тратит свое время и приходит на стадион смотреть такой футбол.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 20:10
Один Златан в поле не воин, как говорится! Очень жаль, что Милан не выиграл.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:09
Некогда великий клуб превратился в середняк типа Спартака...
shlomo
shlomo
сегодня в 20:07
Да уж...Милан-Милан что за игра....:((((
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:58
Все же Ибрагимович не бог.
VIPded
VIPded
сегодня в 19:40
Да если бы дело только в Златане было...(((
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:35
Как же так?
raulmadrid_007
raulmadrid_007
сегодня в 19:27
Только Клопп смог бы вернуть Милану былую славу.
Остальные физруки совершенно бездарны, чтоб выжимать из того что есть даже 105%.
Faley
Faley ответил particular
сегодня в 19:19
Не оправдал Ибра ожиданий... А какие дифирамбы ему, накануне, пели... Пёнтек нюх потерял, а Ибра ещё, возможно, чуйку не нащупал..:)
Дятел , в новой команде один матч отыграл, после УСЛ, а вы от него хетриков хотите))))))) Даже если он не одного не забьёт, он своё имя уже сделал !!!
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
сегодня в 19:19
Заголовок шедевр (нет).
Так можно подставить еще 13 фамилий, которые выходили на поле за Милан в данном матче, суть от этого не поменяется. Или Ибра типа тащер всея Милана?
zubila
zubila ответил Abbath
сегодня в 19:17
Шобло-еплу с кебабом, ниггером и одноногим инвалидом давно пора разгонять. Все сроки терпения давно прошли, полное дно. Да только кому они нужны? Еще и зарплату им такую не положат.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 19:17
Эх Миланушка) Когда же ты поправишься.. Самый великий клуб Италии и болтается в середине таблицы уже который год.
великий был при Берлу и Голлиани,а сейчас даже середняком язык не поворачивается назвать.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 19:16
"О Боже! Что делать?")
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 19:15
Златан думал,что хвост отпустил,под Роналду и тут мячи посыпятся ,как град. Но не тут то было.... Ты хоть хвост под задом отрасти - всё равно Роналду не будешь.... йоперный конюх!
а Роналду забил всего лишь три мяча... йохуху!
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 19:15
Ждем комментарии Пиоли про то, что "это был не настоящий Милан") Хотя он предстал самым настоящим - безыдейным, апатичным и крайне невзрачным. Печальный удел середняка.
particular
particular
сегодня в 19:15
Не оправдал Ибра ожиданий... А какие дифирамбы ему, накануне, пели...
Пёнтек нюх потерял, а Ибра ещё, возможно, чуйку не нащупал..:)
zubila
zubila
сегодня в 19:13
Златан не готов функционально к Серии А и это было ожидаемо, а с функцией диспетчера для поляка он не согласиться. Такое уже было а Барселоне.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 19:10
Не все сразу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:10
Ну. Не Шмогла я...
drug01
drug01
сегодня в 19:05
Много ждать от Ибры не стоит !
Тито
Тито
сегодня в 19:03
Роналду сделал хет-трик, Златан должен был 9 мячей забить.
Abbath
Abbath
сегодня в 19:03
Убожество. Златан уже жалеет, что связался с этим недоразумением, демонстрацией чему служат его саркастические аплодисменты "суперпасу" Сусо. Надеюсь, Сингер, воочию наблюдавший за этим позорищем, разгонит всю шайку во главе с Бобаном.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Action
сегодня в 19:02
Стиль мелана - импотечо, ахаха)
Великая Аталанта карает милан
Великая Аталанта карает милан
сегодня в 19:01
Удачи Милан. Важные очки в борьбе за выживание.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 19:01
Даже носатый бог теряет силу в росонерской помойке
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 18:59
Эх Миланушка)
Когда же ты поправишься..
Самый великий клуб Италии и болтается в середине таблицы уже который год.
773sergeytank
773sergeytank
сегодня в 18:59
Вот тебе и да ладно вам.
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