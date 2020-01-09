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Осипенко - о переходе в «Ростов»: «Мне опять повезло»

сегодня, 12:18

Новобранец «Ростова» Максим Осипенко оригинально прокомментировал свой переход в стан «желто-синих» из «Тамбова».

Да, мне опять повезло.

Напомним, что 25-летний футболист заключил контракт на 4,5 года.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:51
успехов в новом клубе!!!
Пердив-на-Дону
Пердив-на-Дону
сегодня в 13:43
Ахах, перешел из достойного, честного клуба, который нас обул дважды в сезоне к нам в ростов-пердив. Своеобразные понятия о везении у него
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 13:37
Удачи.
Брулин
Брулин
сегодня в 13:33
Хорошо что с самого начала сборов игрок будет с командой тренироваться наигрываясь к основе
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:29
В 25 лет начинать поздно.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:27
Повзло ли? Ростов чахнет на глазах,того гляди рассыпется,хотя очень жаль,Карпин создал отличную команду.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:20
То есть до пенсии дали возможность баксы грести ...
Аксинья
Аксинья ответил Roger Young
сегодня в 13:18
Зенит его у Ростова за 50 тысяч купит. Проблем-то?
За 50 тысяч Зенит у Ростова может только отсосать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:16
Да, свезло пареньку.
Из команды на вылет в еврокубки.
Только закрепиться будет сложно...
beefs
beefs
сегодня в 13:00
Только не на лавку...
Roger Young
Roger Young ответил Морозовский
сегодня в 12:58
Прозевал "Зенит" его за 50 тыщЪ его купить!
Зенит его у Ростова за 50 тысяч купит. Проблем-то?
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:57
Удачи Максиму. Хороший карьерный рост
cska plus
cska plus
сегодня в 12:51
Это Карпина надо спрашивать повезло или нет.
max74
max74
сегодня в 12:41
Велкам
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:21
Прозевал "Зенит" его за 50 тыщЪ его купить!
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