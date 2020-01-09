Осипенко - о переходе в «Ростов»: «Мне опять повезло»

Новобранец «Ростова» Максим Осипенко оригинально прокомментировал свой переход в стан «желто-синих» из «Тамбова».
Да, мне опять повезло.
Напомним, что 25-летний футболист заключил контракт на 4,5 года.
Новобранец «Ростова» Максим Осипенко оригинально прокомментировал свой переход в стан «желто-синих» из «Тамбова».
Да, мне опять повезло.
Напомним, что 25-летний футболист заключил контракт на 4,5 года.
Из команды на вылет в еврокубки.
Только закрепиться будет сложно...
Из команды на вылет в еврокубки.
Только закрепиться будет сложно...