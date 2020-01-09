Орлов: «„Зенит“ за 2019 год заслужил четверку с минусом»

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлениях «Зенита» в 2019 году.

По пятибалльной системе за год поставил бы «Зениту» (задумывается) — четверку… Я бы даже сказал — четверку с минусом!

Мы ведь оцениваем результат, а тут все ясно: из группы-то в Лиге чемпионов так и не вышли — это уже четверка. А «минус» еще и за то, что игроки все-таки зачастую проявляют безответственность — вижу отсутствие профессионализма у многих из них. Многовато невынужденных ошибок, если говорить языком тенниса.

Возьмите заключительный матч осени — наиважнейший для «Зенита». Играем против «Бенфики» в Лиссабоне, и вот по итогам первого тайма, когда еще обе команды действовали в равных составах, процент точности передач у соперника составил 85, у «Зенита» — 75 процентов.

На первый взгляд разница невелика. Однако, если так по чуть-чуть уступать во всех компонентах игры, то и нечего удивляться потом, что получили три безответных гола, что в итоге остались вдесятером да еще забили в собственные ворота. Разгром!

Тем более удивительно, что эту команду «Зенит» в Петербурге обыграл 3:1, и если бы не ошибка Осорио с передачей, то должны были дома эту «Бенфику» громить со счетом 3:0. Вот и разбирайтесь, копайтесь, как вы так намудрили в ответной встрече. В тренерах, в игроках, сами в себе футболисты копайтесь. Как так вы опустили планку, почему оказались не готовы к матчу?