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Орлов: «„Зенит“ за 2019 год заслужил четверку с минусом»

сегодня, 10:26

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлениях «Зенита» в 2019 году.

По пятибалльной системе за год поставил бы «Зениту» (задумывается) — четверку… Я бы даже сказал — четверку с минусом!

Мы ведь оцениваем результат, а тут все ясно: из группы-то в Лиге чемпионов так и не вышли — это уже четверка. А «минус» еще и за то, что игроки все-таки зачастую проявляют безответственность — вижу отсутствие профессионализма у многих из них. Многовато невынужденных ошибок, если говорить языком тенниса.

Возьмите заключительный матч осени — наиважнейший для «Зенита». Играем против «Бенфики» в Лиссабоне, и вот по итогам первого тайма, когда еще обе команды действовали в равных составах, процент точности передач у соперника составил 85, у «Зенита» — 75 процентов.

На первый взгляд разница невелика. Однако, если так по чуть-чуть уступать во всех компонентах игры, то и нечего удивляться потом, что получили три безответных гола, что в итоге остались вдесятером да еще забили в собственные ворота. Разгром!

Тем более удивительно, что эту команду «Зенит» в Петербурге обыграл 3:1, и если бы не ошибка Осорио с передачей, то должны были дома эту «Бенфику» громить со счетом 3:0. Вот и разбирайтесь, копайтесь, как вы так намудрили в ответной встрече. В тренерах, в игроках, сами в себе футболисты копайтесь. Как так вы опустили планку, почему оказались не готовы к матчу?

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tuman960
tuman960 ответил ArtemBzdn
сегодня в 10:47
Четверка? Все продуть? Тут даже на единичку не наскребется- это уровень всех клубов. Если работающие люди хоть на 1% (от того как отнеслись к своим обязанностям футболисты) напортачат на работе: премии 0 или попросят по-хамски. За сладкие зарплаты выкладываться надо. А теперь пахать не надо совсем: одни местные соревнования остались. БРАВО!!
ну единичка это перебор-будь объективен Зенит же не Спартак(которому можно поставить 1,только за участие в чемпионате)!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:40
Если брать соотношение вложенных денег и результата, то там и трёх баллов не наберётся!
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 10:39
Четверка? Все продуть? Тут даже на единичку не наскребется- это уровень всех клубов. Если работающие люди хоть на 1% (от того как отнеслись к своим обязанностям футболисты) напортачат на работе: премии 0 или попросят по-хамски. За сладкие зарплаты выкладываться надо. А теперь пахать не надо совсем: одни местные соревнования остались. БРАВО!!
tuman960
tuman960
сегодня в 10:38
слабенькая тройка максимум,а все эти отмазки для убогих спартачей(они это любят)!!!Не выход из группы двойка,добавляем немного за чемпионат России(полбалла,на большее он не тянет) вот и получается 3 -!!Тренера уволить!!!!
minai
minai
сегодня в 10:38
По 10-ти балльной шкале, и то будет много.
STVA 1
STVA 1 ответил nubom
сегодня в 10:34
Ниже он не может поставить)))
nubom
nubom
сегодня в 10:32
Сергеевич, если видишь "отсутствие профессионализма у многих из них", то какая на хрен четверка?!
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