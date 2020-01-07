Журналист Алланазаров: «Игнатьев повторил „подвиги“ Мамаева и Кокорина"

сегодня, 23:17

Журналист Максим Алланазаров рассказал о причинах трансфера форварда из «Краснодара» в «Рубин».

Именно из-за проблем с дисциплиной «Краснодар» решил расстаться с Игнатьевым. Говорят, что последняя выходка была сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев, но парню повезло, что клуб смог среагировать и история не утекла в прессу. Если Игнатьев не возьмется за ум в самое ближайшее время, то рискует стать вторым Милевским.

Напомним, что в прошлом году бывшие игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в тюрьму за участие в двух драках в центре Москвы.

Недавно Игнатьев признался, что никогда не был идеальной личностью.