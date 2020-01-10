Сергей Егоров: «Возникли вопросы к кандидатурам февральского сбора судей»

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал, что генеральный секретарь РФС Александр Алаев находится под угрозой увольнения:

Александр Алаев (позиция в РФС - генсек) демонстрирует не слишком прагматичный подход к организации февральского судейского сбора - по моей информации, возникли вопросы как по кандидатурам (они, вероятно, были согласованы ещё с Александром Егоровым, но теперь может быть и иное видение и, следовательно, накладки по логистике), так и по срокам сбора. Алаев был в РФС в числе тех, кто Александра Егорова поддерживал.

Алаев под ударом, к нему есть вопросы.