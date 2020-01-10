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Сергей Егоров: «Возникли вопросы к кандидатурам февральского сбора судей»

сегодня, 11:32

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал, что генеральный секретарь РФС Александр Алаев находится под угрозой увольнения:

Александр Алаев (позиция в РФС - генсек) демонстрирует не слишком прагматичный подход к организации февральского судейского сбора - по моей информации,  возникли вопросы как по кандидатурам (они, вероятно, были согласованы ещё с Александром Егоровым, но теперь может быть и иное видение и, следовательно, накладки по логистике), так и по срокам сбора. Алаев был в РФС в числе тех, кто Александра Егорова поддерживал. 

Алаев под ударом, к нему есть вопросы.

Ранее Егоров сообщил, что форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко может перейти в «Рубин». 

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VIPded
VIPded
сегодня в 11:50
Ну да, одну банду должна сменить другая, новая... )))
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