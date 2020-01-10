«Ювентус» предлагает Доннарумме 5-летний контракт с зарплатой в 9 млн евро

сегодня, 23:08

По информации итальянских СМИ , «Ювентус» рассматривает вариант покупки голкипера «Милана» .

Сообщается, что туринцы готовы предложить 20-летнему голкиперу пятилетний контракт с зарплатой девять миллионов евро в год. На данный момент Джанлуиджи получает шесть миллионов в год.

Трансфер обсуждается с агентом Доннаруммы Мино Райолой.

Нынешний контракт Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что «россонери» всеми силами постараются удержать вратаря в команде.