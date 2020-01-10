ГлавнаяНовости

«Ювентус» предлагает Доннарумме 5-летний контракт с зарплатой в 9 млн евро

сегодня, 23:08

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» рассматривает вариант покупки голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.

Сообщается, что туринцы готовы предложить 20-летнему голкиперу пятилетний контракт с зарплатой девять миллионов евро в год. На данный момент Джанлуиджи получает шесть миллионов в год.

Трансфер обсуждается с агентом Доннаруммы Мино Райолой.

Нынешний контракт Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что «россонери» всеми силами постараются удержать вратаря в команде.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хавбек «Спортинга» Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 21:44 Комментарии3
СлухиГолкипер «Реала» может отправиться в «Альмерию»
Сегодня, 19:45 Комментарии4
СлухиПолузащитник Нетфуллин перешёл в «Торпедо» из «Химок»
Сегодня, 18:51 Комментарии2
СлухиЯнг согласовал контракт с «Интером»
Сегодня, 13:55 Комментарии3
СлухиМЮ интересуется защитником «Вероны»
Сегодня, 13:51 Комментарии3
Слухи«Лестер» хочет подписать форварда «Селтика»
Сегодня, 12:49 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 23:17
как только Реал начинает интересоваться перспективными игроками так сразу же нахлебники вылазят!! ну понятно барса как обычно, ну уже дажились и до юве!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100