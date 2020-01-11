Крал: «Англия – моя маленькая мечта. Но пока ничего конкретного нет»

Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии рассказал о своих планах на будущее.

— Вы были удивлены приходом Доменико Тедеско на место Олега Кононова в середине октября?

— Признаю, что это была очередная сложность [для моей адаптации]. Ведь меня привёл Кононов. Я не знал, что будет после этих изменений, но думаю, что я хорошо справлялся, и теперь это нужно подтверждать.

— Как долго? Полгода или больше?

— Я знаю, куда вы клоните (смеётся). Пока не могу сказать. У меня пятилетний контракт. В первую очередь, я сосредоточен на том, чтобы защитить своё место и показывать стабильную игру. Если в будущем поступит предложение, мы с этим разберёмся. Но это всё преждевременно.

— Ваш агент подтвердил, что вы получали предложения из Англии. Вы рассматриваете их?

— Вы знаете, что Англия – это моя маленькая мечта. Но мы пока не слишком много об этом говорим. Есть разница между предложением и интересом. Пока нет ничего конкретного. По крайней мере я об этом ничего не знаю. Я сосредоточен на работе в «Спартаке».