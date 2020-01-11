Куат: «Сразу согласился на переход в „Оренбург“»

Полузащитник прокомментировал свое решение перейти в «Оренбург».

Спасибо команде, ребята приняли хорошо. Поговорили с тренерским штабом. Нужно работать, показывать себя и двигаться вперед.

Что касается «Оренбурга», хотел попробовать себя в другом чемпионате. Был интерес со стороны этой команды. Позвонили, спросили, не хочу ли я попробовать. Я сразу согласился, потому что Оренбург рядом с Казахстаном. Получается, наша первая столица Казахстана и не чужая нам, казахам, земля.

Очень рад, что оказался в этом клубе, буду стараться помогать команде и выкладываться на сто процентов.