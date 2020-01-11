ГлавнаяНовости

Куат: «Сразу согласился на переход в „Оренбург“»

сегодня, 09:50

Полузащитник Исламбек Куат прокомментировал свое решение перейти в «Оренбург».

Спасибо команде, ребята приняли хорошо. Поговорили с тренерским штабом. Нужно работать, показывать себя и двигаться вперед.

Что касается «Оренбурга», хотел попробовать себя в другом чемпионате. Был интерес со стороны этой команды. Позвонили, спросили, не хочу ли я попробовать. Я сразу согласился, потому что Оренбург рядом с Казахстаном. Получается, наша первая столица Казахстана и не чужая нам, казахам, земля.

Очень рад, что оказался в этом клубе, буду стараться помогать команде и выкладываться на сто процентов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Крал: «Англия – моя маленькая мечта. Но пока ничего конкретного нет»
Сегодня, 01:57 Комментарии8
Крал: «Вообще не жалею о переходе в „Спартак“»
Сегодня, 01:19 Комментарии6
Игорь Лебедев: «Продажа пива повысит посещаемость на стадионах»
Вчера, 16:54 Комментарии26
Президент Клуба фанатов сборной России одобрил продажу пива на стадионах
Вчера, 16:14 Комментарии11
Новичок «Динамо» Расул Мицаев: «Мне импонирует игра тер Штегена»
Вчера, 11:25 Комментарии0
Василий Конов: «Кашшаи постоянно должен быть в России»
Вчера, 11:12 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100