Обамеянг принёс извинения Майеру за грубый фол

Нападающий «Арсенала» в инстаграме извинился перед хавбеком «Кристал Пэлас» за грубый фол во время очной встречи команд. За этот инцидент Обамеянг получил прямую красную карточку.

The official reasoning for Pierre-Emerick Aubameyang’s red: “ VAR looked at the incident & determined that the point of contact & the intensity of the challenge endangered the safety of the opponent and recommended upgrading the yellow card to a red card for serious foul play.” pic.twitter.com/3YNqabxG9z