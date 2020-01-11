Сульшер: «Очень доволен игрой МЮ, Рэшфорд был хладнокровен»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о разгромной победе «красных дьяволов» над «Норвичем» во встрече 22-го тура АПЛ :

Очень доволен игрой. Мы хорошо начали матч. Уверен, что соперники обсуждают то, что мы являемся очень трудолюбивой командой. Это то, что я как раз хочу от своих футболистов.

В любой игре АПЛ необходимо использовать преимущество, которое получаешь благодаря прессингу и доминированию. Второй тайм в нашем исполнении был очень хорошим.

Маркус Рэшфорд провел 200 матчей за клуб. Фантастическое достижение. Он отыграл большую часть матча, однако испытывал некоторые проблемы, поэтому мы его заменили. Он сегодня был хладнокровен. Очень доволен Маркусом.