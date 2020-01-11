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Клопп: «Я счастлив, победа в гостях у „Тоттенхэма“ является особенной»

сегодня, 23:15
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 22-го тура АПЛ над «Тоттенхэмом».

Первое и самое важное - это результат. Одна команда заслужила победу – это мы. Победа в гостях у «Тоттенхэма» является особенной. Но наша вина в том, что не смогли предрешить игру за первые 50-60 минут. Это был очень напряженный матч.

Следовало ожидать, что они будут играть от глубокой обороны на своем стадионе, но в первом тайме они играли по схеме 4-6-0. Если бы победить на этой арене было легко, это бы удавалось многим командам.

Мы победили и я на седьмом небе от счастья, но игру нужно анализировать. Это правда, что нужно было больше забивать. Надо быть честными с собой: мы могли забить больше и обязаны были это делать. Особенно на этом стадионе против такой «Тоттенхэма».

Мы до финала не теряли концентрацию, а они шли вперед. Такой отрезок, какой провели мы, влияет на ритм. Во втором тайме несколько наших ребят устали, но мы с этим справились.

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fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 23:34
Все мы счастливы выйграть у особенной жозефины
Roman Borovikov
Roman Borovikov
сегодня в 23:19
Подколол "Особенного")))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 23:19
Читаем между строк: победа над Жозе является ОСОБЕННОЙ.
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