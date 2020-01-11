Индзаги: «Все победы „Лацио“ связаны с усердной работой»

Главный тренер «Лацио» прокомментировал победу над «Наполи» в матче 19-го тура Серии А.

Я думаю, что мы играли лучше в первом тайме, а затем «Наполи» был сильнее после перерыва, поэтому это была равная встреча, и все свелось к голу. Может быть, это случайность, что мы так регулярно забиваем запоздалые победные голы.



Я думаю, что все победы связаны с нашей усердной работой, которую мы проделали в предсезонке. Мы начали с того, что потеряли несколько очков в Серии А и Лиге Европы, но мы наладили свою игру и делали то, что нужно на тренировках.