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Ван Дейк: «„Ливерпулю“ ещё есть куда расти»

сегодня, 22:55
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу в матче 22-го тура АПЛ над «Тоттенхэмом».

Мы хотим проанализировать матч и показывать более качественную игру, но эти три очка очень важны, особенно здесь.

«Тоттенхэм» - очень крепкая команда. Они играли с нами в финале ЛЧ и, наверное, до сих пор хотят отомстить. Во втором тайме они начали давить и усложнили нам игру.

Наше лидерство приносит приятные ощущения. Но видно, что нам еще есть куда расти. Мы в хорошей ситуации, но стоит еще кое над чем поработать, чтобы облегчить задачу.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответил karnager
сегодня в 23:16
5 игр подряд выигрываете и до 1/8 ЛЧ будете чемпионами
Слабая у тебя математика.Из 17 игр выиграть 5 это типа 12 проиграть?И потерять потенциально 36 очек)))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 23:01
Главное не расслабиться
karnager
karnager
сегодня в 23:00
5 игр подряд выигрываете и до 1/8 ЛЧ будете чемпионами
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 22:59
Есть
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