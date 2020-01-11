Ван Дейк: «„Ливерпулю“ ещё есть куда расти»

Защитник «Ливерпуля» прокомментировал победу в матче 22-го тура АПЛ над «Тоттенхэмом».

Мы хотим проанализировать матч и показывать более качественную игру, но эти три очка очень важны, особенно здесь.

«Тоттенхэм» - очень крепкая команда. Они играли с нами в финале ЛЧ и, наверное, до сих пор хотят отомстить. Во втором тайме они начали давить и усложнили нам игру.

Наше лидерство приносит приятные ощущения. Но видно, что нам еще есть куда расти. Мы в хорошей ситуации, но стоит еще кое над чем поработать, чтобы облегчить задачу.