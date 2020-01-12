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Дуглас Сантос: «Хочу продолжать карьеру в „Зените“»

сегодня, 13:06

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями на вторую часть сезона в РПЛ.

Отпуск был отличным. Наконец увидел солнце, которого в Питере не хватает. Провел время в окружении семьи. Повалялся на пляже, поиграл в футбол. Покатался на квадроцикле. Было круто.

Мы должны делать все то же, что и осенью. Биться в каждом матче, не расслабляться и стараться набирать по три очка в каждом матче.

Все четыре команды — ЦСКА, «Локомотив», «Ростов» и «Краснодар» — наши конкуренты. Они очень боеспособны. Но для нас главное — думать о своей игре, а не о конкурентах.

Что касается слухов о моем переходе в «Васко да Гама», то там, где я живу, очень много фанатов «Васко» и «Фламенго». Естественно, меня постоянно спрашивали, хочу ли я перейти. Но сейчас все мои мысли — только о «Зените». Хочу продолжать карьеру здесь.

Нам не удалось, к сожалению, выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Нужно оставить эту неудачу в прошлом. И сделать так, чтобы 2020 год сложился для нас лучше.

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nubom
nubom
сегодня в 13:24
"Нужно оставить эту неудачу в прошлом" - но забывать нельзя!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:22
Все хотят
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