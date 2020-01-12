Новиков: «Скопинцев поможет „Динамо“, но место в составе не гарантировано»

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал трансфер защитника из «Краснодара» в стан «бело-голубых»:

Я уверен, что Дима нам поможет. Он способен сыграть на двух позициях, при различных схемах, поэтому это разнообразит наш потенциал.

Плюс это достаточно скоростной игрок, чего мне и хочется. Мне хочется, чтобы у нас была команда скоростная, быстрая. Он в мою концепцию игры вписывается достаточно неплохо.

Но в то же время место в составе ему не гарантировано, потому что у нас также есть хорошие игроки. Только через работу любой игрок будет доказывать свое право на место в составе.