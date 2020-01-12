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Новиков: «Скопинцев поможет „Динамо“, но место в составе не гарантировано»

сегодня, 18:06

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал трансфер защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара» в стан «бело-голубых»:

Я уверен, что Дима нам поможет. Он способен сыграть на двух позициях, при различных схемах, поэтому это разнообразит наш потенциал.

Плюс это достаточно скоростной игрок, чего мне и хочется. Мне хочется, чтобы у нас была команда скоростная, быстрая. Он в мою концепцию игры вписывается достаточно неплохо.

Но в то же время место в составе ему не гарантировано, потому что у нас также есть хорошие игроки. Только через работу любой игрок будет доказывать свое право на место в составе.

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