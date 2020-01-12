Агуэро вышел на 4-е место среди лучших бомбардиров АПЛ в истории

сегодня, 21:02

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Астон Виллу» в рамках 22-го тура чемпионата Англии.

В этом поединке три гола забил нападающий гостей . Таким образом, аргентинец вышел на 4-е место среди лучших бомбардиров в истории АПЛ . Он делит это место с экс-игроком «Челси» (по 177 голов). Впереди идут (187), (208) и (260).

Агуэро также побил рекорд экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри по количеству мячей в турнире среди легионеров.