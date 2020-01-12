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Агуэро вышел на 4-е место среди лучших бомбардиров АПЛ в истории

сегодня, 21:02
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 6Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Астон Виллу» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. 

В этом поединке три гола забил нападающий гостей Серхио Агуэро. Таким образом, аргентинец вышел на 4-е место среди лучших бомбардиров в истории АПЛ. Он делит это место с экс-игроком «Челси» Фрэнком Лэмпардом (по 177 голов). Впереди идут Энди Коул (187), Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).

Агуэро также побил рекорд экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри по количеству мячей в турнире среди легионеров

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 22:32
Поздравления...
Red_team
Red_team ответил Action
сегодня в 22:21
Думаю догонит Руни. Реально классный игрок. Сколько приходило в МС игроков, тренеров, а он все играет и играет. Не ноет, делает работу.
Он, вроде, собирался уйти после этого сезона, если не передумал, то уже не догонит Шрека никак
Red_team
Red_team ответил djaich
сегодня в 22:16
Для того, чтобы побить его рекорд необходимо всю свою карьеру провести в Англии. А так Агуэро его уже переплюнул, так как забил еще 97 мячей в чемпионатах Аргентины и Испании.
Давай тогда сравним в каких командах клепал Ширер, а в каких Агуэро если уж на то пошло?
Action
Action
сегодня в 22:15
Думаю догонит Руни.
Реально классный игрок. Сколько приходило в МС игроков, тренеров, а он все играет и играет. Не ноет, делает работу.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 22:06
думается ширер для куна недосягаем
Брулин
Брулин
сегодня в 21:50
До Ширера ещё не скоро кто-то доберется. Это не говоря уже о том что бы его побить.
Руни мог но рано слился
djaich
djaich ответил Лёня_ Макинтош
сегодня в 21:27
Ширер недосягаем похоже для многих
Для того, чтобы побить его рекорд необходимо всю свою карьеру провести в Англии. А так Агуэро его уже переплюнул, так как забил еще 97 мячей в чемпионатах Аргентины и Испании.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 21:20
Ширер недосягаем похоже для многих
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:18
АПЛ только успевает фиксировать рнкорды...
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 21:13
Догнал уже Лэмпарда
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:11
Агуэро скоро может третье место занять. А 1 место пока выглядит недосягаемым
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 21:08
Обновляйте, уже Лэмпса догнал))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:03
Молодец
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