Агуэро вышел на 4-е место среди лучших бомбардиров АПЛ в истории

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Астон Виллу» в рамках 22-го тура чемпионата Англии.
В этом поединке три гола забил нападающий гостей Серхио Агуэро. Таким образом, аргентинец вышел на 4-е место среди лучших бомбардиров в истории АПЛ. Он делит это место с экс-игроком «Челси» Фрэнком Лэмпардом (по 177 голов). Впереди идут Энди Коул (187), Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).
Агуэро также побил рекорд экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри по количеству мячей в турнире среди легионеров.
Реально классный игрок. Сколько приходило в МС игроков, тренеров, а он все играет и играет. Не ноет, делает работу.
Реально классный игрок. Сколько приходило в МС игроков, тренеров, а он все играет и играет. Не ноет, делает работу.
Руни мог но рано слился
Руни мог но рано слился