Стать Легендой. «Ливерпуль» и космические цифры

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«Соккер.ру» восхищается тем, что творит «Ливерпуль», а нижеприведенные факты заставят даже прожженных циников признать «красную» власть.

3 января 2019 года «Ливерпуль» потерпел последнее на сегодняшний день поражение в АПЛ , уступив «Манчестер Сити» на выезде со счетом 1:2. Беспроигрышная серия гарантированно достигнет отметки в 380 дней, если считать до следующего матча с участием «Ливерпуля».

За 623 дня «Ливерпуль» проиграл в АПЛ лишь однажды, ведь до неудачи в январской игре прошлого года с «Манчестер Сити» мерсисайдцы проигрывали в мае 2018 года «Челси».

97 очков «Ливерпуля» в прошлом сезоне — это лучший результат для команды, не выигравшей титул для всех топ-5 лиг за всю историю. В любом другом сезоне команда с таким результатом непременно стала бы чемпионом.

104 очка набрал «Ливерпуль» в 38 подряд матчах АПЛ . Правда, эти 104 балла «красные» собрали в двух соседних сезонах, а не в одном, но результат все равно впечатляет: 104 очка из 114 (91.2%). Если бы это были 38 матчей одного сезона, то чемпионства было бы не миновать.

Лучший старт(после 21 сыгранного матча)

В 21 матче нынешнего сезона АПЛ «Ливерпуль» одержал 20 побед и набрал 61 очко. «Красные» прошли эту дистанцию лучше любого клуба в топ-5 чемпионатах за всю историю. Смотрите, какие «машины» опередили мерсисайдцы:

5-7 место. «Челси» 2005/06 — 19 побед, 58 очков. Молодой Жозе Моуриньо сходу выиграл чемпионат Англии с «Челси», подтвердив свой статус «Особенного», и доминировал с «синими» в следующем сезоне, уступив только «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» на этом впечатляющем отрезке. И хотя вторая половина сезона получилась не такой убедительной, к финишу «Челси» пришел первым с внушительным отрывом.

5-7 место. «Барселона» 2010/11 — 19 побед, 58 очков. В тот год «Барселона» Гвардиолы выиграла и чемпионат Испании, и Лигу чемпионов. Старт был более чем убедительный, хотя во втором туре «сине-гранатовые» сенсационно проиграли на своем поле вылетевшему в Сегунду по итогам сезона «Эркулесу» 0:2.

5-7 место. «Барселона» 2012/13 — 19 побед, 58 очков. В первом сезоне после ухода Хосепа Гвардиолы каталонцы под руководством Тито Вилановы убили все ростки чемпионской интриги в Ла Лиге, а Месси был неудержим: 46 голов на финише сезона, в котором «Барса» повторила рекорд Примеры по количеству набранных очков. Правда, не обошлось без поражения: выезд на «Аноэту» в гости к «Реалу Сосьедад» завершился, как это часто бывает с «Барселоной», неудачей (2:3).

2-4 место. «Бавария» 2013/14 — 19 побед, 59 очков. Второе и, сразу скажем, не последнее появление в этом почетном списке Хосепа Гвардиолы, который взял идеальный старт в Бундеслиге в своем первом сезоне у руля «Баварии»: 19 побед и ни одного поражения в 21 матче.

2-4 место. «Манчестер Сити» 2017/18 — 19 побед, 59 очков. Хосеп Гвардиола — уникальный тренер, ведь он с тремя разными командами в трех разных чемпионатах выдавал гениальные стартовые отрезки, которые становились фундаментом чемпионств, а в случае с «Манчестер Сити» образца позапрошлого сезона, такое лихое начало обеспечило еще и рекорд по очкам на финише чемпионата.

2-4 место. «Ювентус» 2018/19 — 19 побед, 59 очков. «Старая синьора» рекорд целого чемпионата поставила раньше, а лучший старт «бьянконери» удался в последнем сезоне Массимилиано Аллегри и в первом сезоне Криштиану Роналду в Турине. Ничьи с «Дженоа» и «Аталантой» разбавили победную поступь бессменного чемпиона Италии.

1 место. «Ливерпуль» 2018/19 — 20 побед, 61 очко. Но «Ливерпуль» опередил их всех! Победа над «Тоттенхэмом» стала для команды Юргена Клоппа 20-й в 21 матче нынешнего сезона. 61 очко из 63 возможных! А немецкий тренер признается, что такое достижение даже осознать сложно:

Когда мне сказали о рекорде, я, честно говоря, ничего не почувствовал. Я нахожусь в футболе уже 50 лет, и если бы кто-то сказал мне, что это произойдет, я бы ответил, что это невозможно. Теперь это произошло, и я не знаю, что со мной не так. Но это замечательно, это исключительно. Если бы такая победная серия была легкой, многие другие команды показали бы такие же результаты. Однако мы не думали о рекорде перед игрой с «Тоттенхэмом», и кому-то пришлось напомнить мне после матча.

К чему должен стремиться «Ливерпуль»?

Понятно, что все нынешние «рекорды» носят промежуточный характер. Важно, с каким багажом «Ливерпуль» придет к финишу сезона. Все команды, с которыми «красные» попали в одну компанию выше, стали чемпионами своих стран, когда так бодро стартовали. Титул «Ливерпуля» тоже уже выглядит чем-то неизбежным, приходится скорее рассуждать о том, сколько очков наберут мерсисайдцы, устоят ли большие рекорды под их натиском? Рекорд по количеству набранных очков в одном чемпионате в Англии принадлежит «Манчестер Сити», но среди топ-5 лиг лучший показатель у «Ювентуса».

Максимальное количество очков за полный сезон в топ-5 чемпионатах

Англия. «Манчестер Сити» 2017/18 — 100 (87.8%)

Испания. «Реал» 2011/12 и «Барселона» 2012/13 — 100 (87.8%)

Италия. «Ювентус» 2013/14 — 102 (89.4%)

Германия. «Бавария» 2012/13 — 91 (89.2%)

Франция. ПСЖ 2015/16 — 96 (84.2%)

На сегодняшний день «Ливерпуль» набрал 61 очко из 63 возможных, эффективность сбора очков составляет 96.8%, что выше графиков «Манчестер Сити» и «Ювентуса». Максимальное количество очков, которое может набрать «Ливерпуль» по итогам сезона — 112. При этом «красные» могут, скажем, трижды проиграть и сыграть вничью и все равно побить 100-очковое достижение «Манчестер Сити». И как бы Клопп ни делал вид, что его не заботят всякие сопутствующие достижения, думаю, даже в его голове уже порой проскакивает мысль, что «Ливерпуль» идет на легендарные достижения, которые обессмертят своих творцов.