Сильва отдал 21 голевой пас Агуэро. Это второй результат в истории АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» отдал голевую передачу на нападающего «горожан» во встрече 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

Это уже 21-й ассист испанца на аргентинского футболиста в матчах чемпионата Англии. Таким образом, этот дуэт вышел на второе место в истории АПЛ по голевым передачам одного игрока на другого.

На первом месте идут бывший хавбек «Челси» и экс-форвард «синих» . Английский футболист отдал 24 ассиста на ивуарийца.

21 - David Silva has now assisted 21 of Sergio Agüero's Premier League goals - only Frank Lampard (24 for Didier Drogba) has set up a teammate more in the competition's history. Wavelength. pic.twitter.com/bIQBXB97of