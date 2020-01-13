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Сильва отдал 21 голевой пас Агуэро. Это второй результат в истории АПЛ

сегодня, 08:36

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва отдал голевую передачу на нападающего «горожан» Серхио Агуэро во встрече 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

Это уже 21-й ассист испанца на аргентинского футболиста в матчах чемпионата Англии. Таким образом, этот дуэт вышел на второе место в истории АПЛ по голевым передачам одного игрока на другого.

На первом месте идут бывший хавбек «Челси» Фрэнк Лэмпард и экс-форвард «синих» Дидье Дрогба. Английский футболист отдал 24 ассиста на ивуарийца.

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Все комментарии
Artuom
Artuom
сегодня в 08:52
В рейтинге два ассистента на Агуэро - совершенно не удивительно что так много забил. Тоже самое относится в Кейну.
А лучший всёравно Анри - ведь в десятке лучших и как завершитель, и как ассистент.
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