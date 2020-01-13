Сильва отдал 21 голевой пас Агуэро. Это второй результат в истории АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва отдал голевую передачу на нападающего «горожан» Серхио Агуэро во встрече 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы».
Это уже 21-й ассист испанца на аргентинского футболиста в матчах чемпионата Англии. Таким образом, этот дуэт вышел на второе место в истории АПЛ по голевым передачам одного игрока на другого.
На первом месте идут бывший хавбек «Челси» Фрэнк Лэмпард и экс-форвард «синих» Дидье Дрогба. Английский футболист отдал 24 ассиста на ивуарийца.
21 - David Silva has now assisted 21 of Sergio Agüero's Premier League goals - only Frank Lampard (24 for Didier Drogba) has set up a teammate more in the competition's history. Wavelength. pic.twitter.com/bIQBXB97of— OptaJoe (@OptaJoe) January 12, 2020
А лучший всёравно Анри - ведь в десятке лучших и как завершитель, и как ассистент.
А лучший всёравно Анри - ведь в десятке лучших и как завершитель, и как ассистент.