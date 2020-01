«Ливерпуль» забивает 30 игр подряд в АПЛ, третий результат в истории

«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» во встрече 22-го тура АПЛ .

«Красные», начиная с марта 2019 года, забивают уже 30 матчей подряд в чемпионате Англии.

Лишь у двух клубов АПЛ подобная серия была продолжительнее. На первом месте находится «Арсенал», отличавшийся 55 игр подряд с мая 2001-го по ноябрь 2002 года, второе место - «Манчестер Юнайтед», чья серия с декабря 2007-го по ноябрь 2008 года составила 36 встреч.

⚽️ Liverpool have become the 3rd side to score in 30+ successive PL matches:

55 Arsenal (May 2001 - Nov 2002)

36 Man Utd (Dec 2007 - Nov 2008)

30 Liverpool (Mar 2019 to date) pic.twitter.com/xRlT5DAr6L