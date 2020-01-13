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Слуцкий представил игрокам «Рубина» новую систему штрафов

сегодня, 10:06

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на первой встрече с командой рассказал о системе штрафов, которую он собирается ввести.

Я знаю, что у вас не было системы штрафов. Я ввожу систему штрафов не для того, чтобы сделать несколько богаче самого себя или футбольный клуб «Рубин». Это сделано для того, на мой взгляд, когда человек опаздывает или нарушает какие-то вещи, читать взрослому человеку мораль, что так нельзя поступать – это неправильно.

Деньги вы платите Сергею Викторовичу Козко. Он говорит, что они у него лучше всего сохраняются, он надежен как швейцарский сейф.

Все штрафы, которые будут собираться, идут на общекомандные нужды – тим-активити, что-то еще. Все деньги остаются внутри команды. Я говорю про штрафы, которые не касаются ваших контрактных обязательств.

Тем временем казанцы уже отправились на первый сбор в Турцию. 

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:39
Как хорошо без Бердыева в Рубине !
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 10:37
На данный момент может и сгодится эта система,но Бекеич и без нее прекрасно команду в узде держал.))
ildar_3871
ildar_3871 ответил Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:33
Поклянись 3871). Тогда поверю)
Ничеси , Леня и тут уже успел !

Группа ученых из Казани работает над созданием культивируемой конины. Мясо в лабораторных условиях планируют вырастить через три года, а в перспективе появится возможность печатать кусковую конину на биопринтере
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 10:33
Чёта Рубин из некогда футбольной команды превращается в реалити шоу низкого пошиба.
Зенит давно уже в это превратился,низкого пошиба,но очень дорого обходящеяся,а ты все за Рубин переживаешь..))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил ildar_3871
сегодня в 10:32
Поклянись 3871). Тогда поверю)
ildar_3871
ildar_3871 ответил Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:30
Травка? Чё куришь? Белка?! Что!!???)
Не переживай коля , Бердыева обратно не возьмут в Рубин !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил ildar_3871
сегодня в 10:29
Травка? Чё куришь? Белка?!
Что!!???)
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:25
Молодец Леня поддерживаю ! Могилевец пришел на 2.5 часов опоздал на медосмотр , куда это годится !
ildar_3871
ildar_3871 ответил Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:23
Говорят Бекиевич, себе в корман ложил от каждого игрока..)). А, теперь куда?). Козько?). Ну как! Обоснуй Ильдарка!)
Все нормально Колян , у тренера должны быть карманные деньги ,на эчпочмаки !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:18
Говорят Бекиевич, себе в корман ложил от каждого игрока..)). А, теперь куда?). Козько?). Ну как! Обоснуй Ильдарка!)
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:16
Казанский "общак",а Сергей Козко смотрящий???
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 10:10
Чёта Рубин из некогда футбольной команды превращается в реалити шоу низкого пошиба.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:10
Леня жесткий тренер !
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