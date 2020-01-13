Слуцкий представил игрокам «Рубина» новую систему штрафов

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на первой встрече с командой рассказал о системе штрафов, которую он собирается ввести.
Я знаю, что у вас не было системы штрафов. Я ввожу систему штрафов не для того, чтобы сделать несколько богаче самого себя или футбольный клуб «Рубин». Это сделано для того, на мой взгляд, когда человек опаздывает или нарушает какие-то вещи, читать взрослому человеку мораль, что так нельзя поступать – это неправильно.
Деньги вы платите Сергею Викторовичу Козко. Он говорит, что они у него лучше всего сохраняются, он надежен как швейцарский сейф.
Все штрафы, которые будут собираться, идут на общекомандные нужды – тим-активити, что-то еще. Все деньги остаются внутри команды. Я говорю про штрафы, которые не касаются ваших контрактных обязательств.
Тем временем казанцы уже отправились на первый сбор в Турцию.
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Группа ученых из Казани работает над созданием культивируемой конины. Мясо в лабораторных условиях планируют вырастить через три года, а в перспективе появится возможность печатать кусковую конину на биопринтере
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