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«Динамо» объявило список игроков, которые поедут на сбор в Турции

сегодня, 03:37

Московское «Динамо» опубликовало список футболистов, которые отправятся с командой на первый зимний сбор в Турции.

Напомним, вчера состав «бело-голубых» покинул нападающий Рамиль Шейдаев.

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