«Динамо» объявило список игроков, которые поедут на сбор в Турции

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Московское «Динамо» опубликовало список футболистов, которые отправятся с командой на первый зимний сбор в Турции.

🇹🇷#Динамо берёт курс на Турцию в составе: Шунин, Лещук, Сангаре (вратари), Морозов, Плиев, Рыков, Калинин, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Рауш, Шунич, Скопинцев, Школик, Юсупов, Кардозу, Н'Жи, Шиманьски, Нойштедтер, Жоаозиньо, Соснин, Хильемарк, Каборе, Филипп, Панченко, Игбун pic.twitter.com/cL4gy0abYo — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 10 января 2020 г.

🇹🇷#U19Динамо вылетает в Турцию вместе с основой в составе: Яруков, Купцов, Яшин, Мицаев (вратари), Обольский, Денисов, Лацевич, Москвичёв, Карапузов, Гоманюк, Калачёв, Мазурин, Данилин, Зорин, Цесь, Галкин, Тюкавин, Усанов, Фёдоров, Караев, Лепёхин, Владимиров, Несов, Звонков... pic.twitter.com/FDaz9Nk8ak — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 10 января 2020 г.

...Захарян, Сулаквелидзе, Кутицкий. Вернулся из аренды из @fcorenburg Владимир Москвичёв. В связи с истечением сроков контрактов покинули «молодёжку» Сергей Слепов и Кирилл Глущенков. Не будет на сборе и Валентина Зехова, который ищет себе другой клуб #ВТБтренировочныйсбор — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 10 января 2020 г.

Напомним, вчера состав «бело-голубых» покинул нападающий Рамиль Шейдаев.