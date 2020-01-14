Тренер «Кремонезе»: «С „Лацио“, набравшим такой ход, будет очень сложно»

Главный тренер «Кремонезе» Массимо Растелли поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Лацио» в 1/8 финала Кубка Италии.

Очень ждем этот матч, парни настраиваются по максимуму. Для нас самое главное выйти и отдать 100% на поле, понятно, что с «Лацио», особенно набравшим такой ход, будет очень сложно. Но только в играх с таким соперником понимаешь, чего стоишь. Огромный шанс для парней показать себя, поконкурировать с топ-игроками.