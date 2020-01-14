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Тренер «Кремонезе»: «С „Лацио“, набравшим такой ход, будет очень сложно»

сегодня, 09:56
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе20:00 Не начался

Главный тренер «Кремонезе» Массимо Растелли поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Лацио» в 1/8 финала Кубка Италии.

Очень ждем этот матч, парни настраиваются по максимуму. Для нас самое главное выйти и отдать 100% на поле, понятно, что с «Лацио», особенно набравшим такой ход, будет очень сложно. Но только в играх с таким соперником понимаешь, чего стоишь. Огромный шанс для парней показать себя, поконкурировать с топ-игроками.

«Лацио» накануне одолел «Наполи» и уверенно закрепил за собой третью строчку в таблице Серии А.

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Все комментарии
max74
max74
сегодня в 11:03
Само собой
cska plus
cska plus
сегодня в 10:27
Ничего сложного, Лацио будет играть дублем.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:24
Лацио явно выставит второй состав.
beefs
beefs
сегодня в 10:19
Рано сдаетесь!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:17
Очень сложно...
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