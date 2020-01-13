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Д. Попов: «„Зенит“ с таким составом может спокойно докатить до чемпионства»

сегодня, 20:08

Бывший форвард ЦСКА Денис Попов считает, что «Зенит» может обойтись без серьезной работы на зимнем трансферном рынке.

Впереди 11 туров чемпионата, у питерцев солидный очковый запас. В таком случае нет смысла делать сумасшедшие покупки. Нужно доиграть до лета, посмотреть и только потом точечно усиливаться на следующий сезон. Сейчас у «Зенита» и так хороший подбор игроков, с которыми не проблема спокойно докатить до чемпионства. И Ригони поэтому не хотят досрочно возвращать из аренды - зачем это делать, если его не рассматривают как игрока уровня основного состава?

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Jeck Denielse
сегодня в 21:19
Рано "шапки кидать" и билеты на чемпионский фуршет раздавать..... Впереди 3 гостевые игры с лидерами таблицы...Краснодаром,Ростовом,ЦСКА..... Всяко может быть...это РПЛ... Да и отсутствие "московских" в нынешней тройке лидеров кому то может не нравится....такие "лифты" могут заработать...что Зенит и сам в тройку не попадёт...)))))
Надеюсь, не дойдёт...
cska plus
cska plus
сегодня в 20:34
Вот именно, что может докатить.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 20:22
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 20:19
    Рано "шапки кидать" и билеты на чемпионский фуршет раздавать.....
    Впереди 3 гостевые игры с лидерами таблицы...Краснодаром,Ростовом,ЦСКА.....
    Всяко может быть...это РПЛ...
    Да и отсутствие "московских" в нынешней тройке лидеров кому то может не нравится....такие "лифты" могут заработать...что Зенит и сам в тройку не попадёт...)))))
    Grey33
    Grey33
    сегодня в 20:13
    Точечно не получится, лимит меняется- надо будет избавляться от половины легионеров.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 20:13
    Согласен, докатим, но лишних нужно распродать. Покупать не обязательно, особенно чОрных...
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