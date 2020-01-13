Д. Попов: «„Зенит“ с таким составом может спокойно докатить до чемпионства»

Бывший форвард ЦСКА считает, что «Зенит» может обойтись без серьезной работы на зимнем трансферном рынке.

Впереди 11 туров чемпионата, у питерцев солидный очковый запас. В таком случае нет смысла делать сумасшедшие покупки. Нужно доиграть до лета, посмотреть и только потом точечно усиливаться на следующий сезон. Сейчас у «Зенита» и так хороший подбор игроков, с которыми не проблема спокойно докатить до чемпионства. И Ригони поэтому не хотят досрочно возвращать из аренды - зачем это делать, если его не рассматривают как игрока уровня основного состава?