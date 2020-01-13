Д. Попов: «Зачем Дзюбе переходить в „Галатасарай“?»

Бывший форвард ЦСКА считает, что нападающий «Зенита» остается в России. Недавно появились слухи, что игроком интересуется «Галатасарай».

Зачем Дзюбе переходить в «Галатасарай»? Какой смысл? В «Зените» у него всё идёт по накатанной, особой конкуренции нет. Если только не подписывать контракт ради денег: а-ля «Галатасарай», а-ля Китай, а-ля Катар.

Можно ли сравнить Дзюбу С Ибрагимовичем? В этом мало смысла Один играет там, другой играет здесь, оба играют хорошо. Каждый из них - отдельный человек и личность, зачем их сравнивать?