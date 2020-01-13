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Д. Попов: «Зачем Дзюбе переходить в „Галатасарай“?»

сегодня, 20:42

Бывший форвард ЦСКА Денис Попов считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба остается в России. Недавно появились слухи, что игроком интересуется «Галатасарай».

Зачем Дзюбе переходить в «Галатасарай»? Какой смысл? В «Зените» у него всё идёт по накатанной, особой конкуренции нет. Если только не подписывать контракт ради денег: а-ля «Галатасарай», а-ля Китай, а-ля Катар. 

Можно ли сравнить Дзюбу С Ибрагимовичем? В этом мало смысла Один играет там, другой играет здесь, оба играют хорошо. Каждый из них - отдельный человек и личность, зачем их сравнивать?

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Все комментарии
nubom
nubom ответил Jeck Denielse
сегодня в 21:16
5-я новость от Попова.... Бывший игрок ЦСКА теперь эксперт и летописец Зенита ???
Похоже сознается под пытками...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:02
5-я новость от Попова....
Бывший игрок ЦСКА теперь эксперт и летописец Зенита ???
cska plus
cska plus
сегодня в 21:01
И правда, зачем Дзюбе менять тёплый лакомый кусок на незвестно что.
Чист
Чист
сегодня в 20:51
Дзюбу с Ибрагимовичем - шутить изволите
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 20:48
Неправильная постановка вопроса. Зачем "Галатасараю" Дзюба?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:46
Дзюба будет в Зените пока его не выгонят.
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