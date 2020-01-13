Д. Попов: «Думаю, что Иванович продлит контракт с „Зенитом“»

Бывший форвард ЦСКА прокомментировал слухи о том, что защитник «Зенита» отказался продлевать контракт с клубом.

Так всегда было, есть и будет: любой игрок хочет получать больше, а любой клуб - платить меньше. Это нормальный рабочий процесс. Я думаю, Иванович с «Зенитом» договорятся, и всё будет нормально. Не слишком ли большой возраст у Ивановича? Ну Игнашевич же играл почти в 40 лет на чемпионате мира. Понятно, что после 30-ти дольше длится восстановление и угасает скорость, но здесь всё-таки надо смотреть не на сам возраст, а на способность игрока пребывать в нужных кондициях и не травмироваться.