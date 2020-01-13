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Д. Попов: «Думаю, что Иванович продлит контракт с „Зенитом“»

сегодня, 20:44

Бывший форвард ЦСКА Денис Попов прокомментировал слухи о том, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович отказался продлевать контракт с клубом.

Так всегда было, есть и будет: любой игрок хочет получать больше, а любой клуб - платить меньше. Это нормальный рабочий процесс. Я думаю, Иванович с «Зенитом» договорятся, и всё будет нормально. Не слишком ли большой возраст у Ивановича? Ну Игнашевич же играл почти в 40 лет на чемпионате мира. Понятно, что после 30-ти дольше длится восстановление и угасает скорость, но здесь всё-таки надо смотреть не на сам возраст, а на способность игрока пребывать в нужных кондициях и не травмироваться.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 21:20
Договорятся!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 21:10
Иванович самый быстрый в "Зенити" - надо его завалить мешками и оставить во что бы то ни стало в "гранде"!
drug01
drug01
сегодня в 21:06
Он должен играть
Морозовский
Морозовский
сегодня в 21:05
    Гавроша
    Гавроша
    сегодня в 21:04
    А мне чего-то прибавили, надо посчитать.
    Гавроша
    Гавроша ответил Майкл59ru
    сегодня в 21:03
    Кто такой Кулушевски Деян и чем он так хорош,почти у всех есть.
    Он сегодня играет, и у него +11 (гол + пас). На других ставить не стоит вообще.
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 20:57
    Кто такой Кулушевски Деян и чем он так хорош,почти у всех есть.
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