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Стали известны все пары 1/16 финала Кубка Испании

сегодня, 16:26

Сегодня, 14 января, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании.

Действующий обладатель Кубка Испании «Валенсия» сыграет с «Логроньесом». «Барселона» проведет матч против «Ибицы», «Реал», накануне выигравший Суперкубок Испании, сыграет с «Унионистасом», «Атлетико» предстоит игра против «Леонесы».

Пары 1/16 финала Кубка Испании:

«Логроньес» (Логроньо) — «Валенсия» (Валенсия)
«Ибица» (Ибица) — «Барселона» (Барселона)
«Унионистас» (Саламанка) — «Реал» (Мадрид)
«Леонеса» (Леон) — «Атлетико» (Мадрид)
«Севилья» (Севилья) — «Леванте» (Валенсия)
«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) — «Эспаньол» (Барселона)
«Сарагоса» (Сарагоса) — «Мальорка» (Пальма-де-Майорка)
«Эльче» (Эльче) — «Атлетик» (Бильбао)
«Жирона» (Жирона) — «Вильярреал» (Вильярреал)
«Тенерифе» (Санта-Крус-де-Тенерифе) — «Вальядолид» (Вальядолид)
«Мирандес» (Миранда-де-Эбро) — «Сельта» (Виго)
«Райо Вальекано» (Мадрид) — «Бетис» (Севилья)
«Рекреативо» (Уэльва) — «Осасуна» (Памплона)
«Бадалона» (Бадалона) — «Гранада» (Гранада)
«Бадахос» (Бадахос) — «Эйбар» (Эйбар)
«Эбро» (Сарагоса) — «Леганес» (Леганес)

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 16:56
матчи пройдут в середине следующей недели
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 16:31
Б.Р.А. повезло с соперниками, чего не скажешь о Севилье
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