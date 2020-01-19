Тренер «Сампдории» Раньери: «Съем своих игроков живьём»

Главный тренер «Сампдории» прокомментировал разгромное поражение от «Лацио» в рамках 20-го тура Серии А.

Я добавлю немного масла, соли и перца и съем своих игроков живьем. Они были очень вялыми, ни на что не реагировали. Это было наше худшее выступление с тех пор, как я в команде.

«Лацио» заслужил похвалу в этом матче, они были хорошо подготовлены и наслаждались своим футболом. А мы отсутствовали на поле.

Возможно, на следующей неделе мне будет легче работать, игроки должны быть более решительны, должны хотеть наверстать упущенное и доказать, что это была не настоящая «Сампдория».