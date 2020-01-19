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Тренер «Сампдории» Раньери: «Съем своих игроков живьём»

сегодня, 08:05
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)5 : 1Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери прокомментировал разгромное поражение от «Лацио» в рамках 20-го тура Серии А.

Я добавлю немного масла, соли и перца и съем своих игроков живьем. Они были очень вялыми, ни на что не реагировали. Это было наше худшее выступление с тех пор, как я в команде.

«Лацио» заслужил похвалу в этом матче, они были хорошо подготовлены и наслаждались своим футболом. А мы отсутствовали на поле.

Возможно, на следующей неделе мне будет легче работать, игроки должны быть более решительны, должны хотеть наверстать упущенное и доказать, что это была не настоящая «Сампдория».

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:52
Пиццей перекормил..
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:03
У него и зубов уже нет. Не то что състь, даже прикрикнуть не сможет - вставная челюсть вылетит.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 08:58
...без соли
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:43
Лацио просто не заметил Сампдорию)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:29
Силы были не равны.
112910415
112910415
сегодня в 08:19
если водео съедения игроков разместить на клубном сайте, новый состав будет более мотивирован !
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