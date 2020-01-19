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«Кальяри» прервал серию поражений во встрече с «Брешией»

сегодня, 18:54
БрешиаЛоготип футбольный клуб Брешиа2 : 2Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Кальяри» сыграл вничью с «Брешией» в игре 20-го тура Серии А и прервал четырехматчевую проигрышную серию в чемпионате. «Сардинийцы» (30 очко) занимают шестое место в турнирной таблице, «бело-голубые» (15 баллов) - восемнадцатые.

Брешиа, стадион Марио Ригамонти

«Брешиа» - «Кальяри» 2:2 (1:1)
Голы: Торрегросса 27, Торрегросса 49 - Жоао Педро 21, Жоао Педро 68 (пенальти)

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Кистана, Чансельор, Мангравити, Ромуло, Тонали, Ндой (Дессена 46), Шпалек (Бьярнасон 46), Торрегросса, Доннарумма (Балотелли 74)
Главный тренер: Корини Эудженио.

«Кальяри»: Ульсен, Фараго, Писакане, Клаван, Пеллегрини, Нандес (Черри 89), Чигарини (Олива Хименес 73), Рог (Ионицэ 54), Наингголан, Жоао Педро, Симеоне
Главный тренер: Маран Роландо.

Предупреждения: Ндой 18, Торрегросса 22, Писакане 26, Тонали 51, Нандес 51, Балотелли 82, Балотелли 82, Ионицэ 88, Пеллегрини 89

Удаление: Балотелли 82

Судья: Джуа Антонио.

Ранее «Милан» добился волевой победы над «Удинезе».

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волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:58
Удаление: Балотелли 82
талантище
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