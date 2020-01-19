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«Эйбар» обыграл «Атлетико»

сегодня, 00:55
ЭйбарЛоготип футбольный клуб Эйбар2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Мадридский «Атлетико» уступил «Эйбару» в матче 20-го тура чемпионата Испании.

«Атлетико» (35) располагается на третьем месте, «Эйбар» (22) - 16-й.

Эйбар, стадион Мунисипал де Ипуруа

«Эйбар» - «Атлетико» 2:0 (1:0)
Голы: Бургос 10, Эспозито 90

«Эйбар»: Дмитрович, Техеро, Бургос, Бигас, Анхель, Альварес, Эспозито, Леон (Кристофоро 74), Орельяна (де Бласис 80), Инуи, Энрих (Диас де Оливейра 87)
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.

«Атлетико»: Облак, Ариас, Савич, Фелипе, Сауль, Корреа, Эррера (Лоди дос Сантос 73), Партей, Витоло (Муес 87), Мората, Жоау Фелиш (Камельо 83)
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Сауль 59, Бургос 62

Ранее «Реал» одержал победу над «Севильей».

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MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 07:40
Нежданчик
112910415
112910415
сегодня в 07:00
Атлетико так редко соскальзывает с привычно крутого уровня ...
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 06:39
Жалко, что Ла лига превратилась в чемпионат двух команд, Атлетико во внутреннем первенстве давно из себя ничего не представляет.

Отдельно, в очередной раз хочется отметить провальный трансфер Атлетико в лице Жоау Фелиша.
Повелись на пиар, а получили не готового к большим командам щупленького ребенка.

А так Реал Мадрид с победой).
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:34
Очень жаль
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:47
Матрасы подкачали...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:26
Матрас сдулся))
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 04:10
С победой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:57
Продул аутсайдеру, печаль...
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 01:42
Матрас не отошел от суперкубка ) надеюсь, Барса тоже
УрсХох
УрсХох
сегодня в 01:27
Симеоне всё.
Сантус
Сантус
сегодня в 01:24
Что то цыганский барон сдаёт...)
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:11
одни нежданчики
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 01:10
ну вот и все, Реал чемпион
FERIS
FERIS
сегодня в 01:09
Опять нежданчик.
Матрасы в последнее время стали всех приучать к сюрпризам.
beefs
beefs
сегодня в 01:07
Мир перевернулся после новогодних каникул...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:59
Победа Эйбара заслуженная!
Возили нас как хотели!
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