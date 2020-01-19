«Эйбар» обыграл «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» уступил «Эйбару» в матче 20-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико» (35) располагается на третьем месте, «Эйбар» (22) - 16-й.
Эйбар, стадион Мунисипал де Ипуруа
«Эйбар» - «Атлетико» 2:0 (1:0)
Голы: Бургос 10, Эспозито 90
«Эйбар»: Дмитрович, Техеро, Бургос, Бигас, Анхель, Альварес, Эспозито, Леон (Кристофоро 74), Орельяна (де Бласис 80), Инуи, Энрих (Диас де Оливейра 87)
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.
«Атлетико»: Облак, Ариас, Савич, Фелипе, Сауль, Корреа, Эррера (Лоди дос Сантос 73), Партей, Витоло (Муес 87), Мората, Жоау Фелиш (Камельо 83)
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Сауль 59, Бургос 62
Ранее «Реал» одержал победу над «Севильей».
Отдельно, в очередной раз хочется отметить провальный трансфер Атлетико в лице Жоау Фелиша.
Повелись на пиар, а получили не готового к большим командам щупленького ребенка.
А так Реал Мадрид с победой).
Отдельно, в очередной раз хочется отметить провальный трансфер Атлетико в лице Жоау Фелиша.
Повелись на пиар, а получили не готового к большим командам щупленького ребенка.
А так Реал Мадрид с победой).
Матрасы в последнее время стали всех приучать к сюрпризам.
Матрасы в последнее время стали всех приучать к сюрпризам.
Возили нас как хотели!
Возили нас как хотели!