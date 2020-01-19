«Бетис» разгромил «Реал Сосьедад»

«Бетис» не испытал проблем во встрече 20-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад». «Огурцы» (27 очков) поднимаются на одиннадцатое место, сан-себастьянцы (31 балл) - шестые.
Севилья, стадион Бенито Вильямарин
«Бетис» - «Реал Сосьедад» 3:0 (2:0)
Голы: Иглесиас 27, Хоакин 44, Каналес 90+5
«Бетис»: Хоэль, Эмерсон, Манди, Бартра, Морено, Гонсалес Эстрада, Аленья (Родригес 68), Каналес, Гуардадо, Хоакин (Тельо 82), Иглесиас (Морон Гарсия 74)
Главный тренер: Руби.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа (Горосабель 80), Диего Льоренте, Ле Норман, Муньос, Гевара Лахо, Порту (Виллиан Жозе 71), Мерино, Эдегор, Ойарсабаль, Исак (Барренетчеа 57)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.
Предупреждения: Диего Льоренте 16, Гуардадо 23, Морено 69, Эмерсон 90+1
Судья: Кордеро Адриан.
Ранее мадридский «Реал» оказался сильнее «Севильи».