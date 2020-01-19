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«Бетис» разгромил «Реал Сосьедад»

сегодня, 17:58
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)3 : 0Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Бетис» не испытал проблем во встрече 20-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад». «Огурцы» (27 очков) поднимаются на одиннадцатое место, сан-себастьянцы (31 балл) - шестые.

Севилья, стадион Бенито Вильямарин

«Бетис» - «Реал Сосьедад» 3:0 (2:0)
Голы: Иглесиас 27, Хоакин 44, Каналес 90+5

«Бетис»: Хоэль, Эмерсон, Манди, Бартра, Морено, Гонсалес Эстрада, Аленья (Родригес 68), Каналес, Гуардадо, Хоакин (Тельо 82), Иглесиас (Морон Гарсия 74)
Главный тренер: Руби.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа (Горосабель 80), Диего Льоренте, Ле Норман, Муньос, Гевара Лахо, Порту (Виллиан Жозе 71), Мерино, Эдегор, Ойарсабаль, Исак (Барренетчеа 57)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

Предупреждения: Диего Льоренте 16, Гуардадо 23, Морено 69, Эмерсон 90+1

Судья: Кордеро Адриан.

Ранее мадридский «Реал» оказался сильнее «Севильи».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:51
У Сосьедада слишком много травмированных.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 18:38
Огурцы молодцы!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:35
Жесть.
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 18:21
Бетис с победой!
beefs
beefs
сегодня в 18:14
Да что же это такое - все наоборот...
ДСА
ДСА
сегодня в 18:14
Круто.
cska plus
cska plus
сегодня в 18:02
Приколы продолжаются.
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