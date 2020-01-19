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«Мальорка» разгромила «Валенсию». Черышев провёл на поле 44 минуты

сегодня, 15:52
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)4 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

В матче 20-го тура испанской Примеры «Мальорка» в домашнем матче разгромила «Валенсию». Российский полузащитник Денис Черышев провел на поле 44 минуты, после чего был заменен.

«Мальорка» занимает 17 строчку в таблице (18 очков), «Валенсия» на 7-й позиции (31 очко).

Пальма де Мальорка, стадион Иберостар Эстадио

«Мальорка» - «Валенсия» 4:1 (3:0)
Голы: Раильо Аренас 7, Будимир 22, Будимир 41, Родригес Васкес 79 - Ферран Торрес 82

«Мальорка»: Рейна, Гамес Лопес, Вальент, Раильо Аренас, Агбеньену, Родригес Васкес, Баба, Севилья (Алейш Фебас 69), Лаго Жуниор (Кубо 80), Будимир, Кучо (Посо 64)
Главный тренер: Морено Висенте.

«Валенсия»: Хауме, Васс, Паулиста, Диахаби, Гайя, Солер, Парехо, Коклен, Черышев (Ферран Торрес 44), Гамейро (Ли 61), Гомес
Главный тренер: Селадес Альберт.

Предупреждения: Парехо 6, Коклен 12, Раильо Аренас 38, Парехо 51, Севилья 55, Рейна 60, Кубо 81, Ферран Торрес 87

Удаления: Парехо 51

Судья: Мелеро Лопес Марио.

В прошлом туре «Мальорка» уступила «Гранаде», «Валенсия» обыграла «Эйбар».

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 16:17
С победой.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 16:15
Черышев - сильно переоценен.
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 16:11
Мальорку с победой!
beefs
beefs
сегодня в 16:08
Странная замена или травма?
cska plus
cska plus
сегодня в 16:05
Что в этом туре происходит, фантастика!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 15:59
Пареха видимо вспомнил cпартаковские времена
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