«Мальорка» разгромила «Валенсию». Черышев провёл на поле 44 минуты

В матче 20-го тура испанской Примеры «Мальорка» в домашнем матче разгромила «Валенсию». Российский полузащитник Денис Черышев провел на поле 44 минуты, после чего был заменен.
«Мальорка» занимает 17 строчку в таблице (18 очков), «Валенсия» на 7-й позиции (31 очко).
Пальма де Мальорка, стадион Иберостар Эстадио
«Мальорка» - «Валенсия» 4:1 (3:0)
Голы: Раильо Аренас 7, Будимир 22, Будимир 41, Родригес Васкес 79 - Ферран Торрес 82
«Мальорка»: Рейна, Гамес Лопес, Вальент, Раильо Аренас, Агбеньену, Родригес Васкес, Баба, Севилья (Алейш Фебас 69), Лаго Жуниор (Кубо 80), Будимир, Кучо (Посо 64)
Главный тренер: Морено Висенте.
«Валенсия»: Хауме, Васс, Паулиста, Диахаби, Гайя, Солер, Парехо, Коклен, Черышев (Ферран Торрес 44), Гамейро (Ли 61), Гомес
Главный тренер: Селадес Альберт.
Предупреждения: Парехо 6, Коклен 12, Раильо Аренас 38, Парехо 51, Севилья 55, Рейна 60, Кубо 81, Ферран Торрес 87
Удаления: Парехо 51
Судья: Мелеро Лопес Марио.
В прошлом туре «Мальорка» уступила «Гранаде», «Валенсия» обыграла «Эйбар».