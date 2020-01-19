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«Милан» добыл волевую победу над «Удинезе» на последних минутах

сегодня, 16:28
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 2Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

«Милан» обыграл «Удинезе» в матче 20-го тура Серии А.

После этой встречи «Милан» занимает восьмую позицию в таблице (28 очков), а «Удинезе» - тринадцатую (24 очка).

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Милан» - «Удинезе» - 3:2 (0:1)
Голы: Ребич 48, Тео Эрнандес 71, Ребич 90+3 - Ларсен 6, Лазанья 85

«Милан»: Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Тео Эрнандес, Кастильехо (Крунич 77), Кессье, Беннасер, Бонавентура (Ребич 46), Ибрагимович, Рафаэл Леау
Главный тренер: Пиоли Стефано.

«Удинезе»: Муссо, Бекао, Троост-Эконг, Нейтинк (Несторовски 78), Ларсен, де Пауль, Мандрагора, Фофана, Сема (тер Авест 88), Окака-Чука (Майа 90+2), Лазанья
Главный тренер: Готти Лука.

Предупреждения: Сема 27, Беннасер 40, Пиоли 53, Конти 63, Ибрагимович 80

Судья: Пайретто Лука.

Напомним, что в другом матче тура «Наполи» уступил «Фиорентине».

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Все комментарии
FERIS
FERIS
сегодня в 22:22
Милан с победой!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 21:15
А где Гаттуза ?
MaxRnD
MaxRnD ответил particular
сегодня в 19:49
Волевая победа убила мою безвольную ставку..:) Но такие победы хороши!!!
М-да, неприятно когда на 90-ой минуте говняют ставку ((
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 19:24
Феерично!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:49
Ибра косвенно помог с решающим мячом
ZA POROGA
ZA POROGA
сегодня в 18:14
там на стадионе присутствовали Шевченко с Тасотти и совсем не случайно..
cevin cigan
cevin cigan ответил Abbath
сегодня в 18:01
Нормально Ибра сыграл. Выиграл почти все единоборства, несколько раз отходил в глубину и классно разгонял атаки.Не его вина, что вокруг инвалиды, не способные даже нормально навесить, не говоря уже о комбинационной игре. А вот Тео дюже хорош, тут не поспоришь. Наверное, лучший трансфер за последние годы.
Потому,что Тео с Реала!
pele1981
pele1981 ответил fanliverpoolfan 2
сегодня в 17:34
Че за состав у Милана?где креспо шевченко пирло мальдини кафу дида сержиньо стам зеедорф кака
Хватит и одного Ибрагимовича
AgentART
AgentART
сегодня в 17:21
С победой!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:19
Молодцы
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 17:14
Че за состав у Милана?где креспо шевченко пирло мальдини кафу дида сержиньо стам зеедорф кака
VIPded
VIPded
сегодня в 17:14
Красавчики!!! Вытянули мне П1!!! )))
beefs
beefs
сегодня в 17:12
Надо же дожал....
particular
particular
сегодня в 17:10
Волевая победа убила мою безвольную ставку..:) Но такие победы хороши!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 17:05
Интересный был матч, Милану слегка повезло.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 17:04
С победой, Россонери!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Ozabot
сегодня в 16:59
Это ты про две игры рукой «Удинезе» в своей штрафной, на которые закрыл глаза арбитр? Ну-ну, купили.
Ну да. Игроки Удинезе уже и руками в штрафной играли для победы Милана, но судья то Туринский был, поэтому не ставил. Аха-ха)
Ювентус и тут ФсЁ купил)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:58
Одно только имя Ибрагимовича делает чудо.
Abris
Abris
сегодня в 16:57
Милан с победой!
Ozabot
Ozabot ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 16:54
Милан купил "волевую" победу. Аха-ха) Сейчас я Аталанте и Лацио не завидую. Миланские кабинеты вступают в игру)))
Это ты про две игры рукой «Удинезе» в своей штрафной, на которые закрыл глаза арбитр? Ну-ну, купили.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 16:50
Милан купил "волевую" победу. Аха-ха)
Сейчас я Аталанте и Лацио не завидую. Миланские кабинеты вступают в игру)))
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 16:48
Ибра сдулся ясень пень
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:47
Жаль Златан не забил...
Икебод
Икебод
сегодня в 16:45
Надо посмотреть в записе матч целиком. Златан по ходу прлкоманды на себя оттяшивал.
Abbath
Abbath ответил Ozabot
сегодня в 16:43
Ибра был никакой. А вот какой гол отгрузил Тео! Просто загляденье. Доннарумму надо продавать и оставлять его братца. Как раз зарплатный бюджет разгрузится. Он уже запарил со своими прогулками к центру поля. Раз в четыре-пять матчей обязательно уйдет грибы собирать.
Нормально Ибра сыграл. Выиграл почти все единоборства, несколько раз отходил в глубину и классно разгонял атаки.Не его вина, что вокруг инвалиды, не способные даже нормально навесить, не говоря уже о комбинационной игре. А вот Тео дюже хорош, тут не поспоришь. Наверное, лучший трансфер за последние годы.
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 16:39
Что там Ибрагимович, опять откладывает свое бахвальное празднование?!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 16:35
Ибра всю игру был ложной 9. Защитники Уди впятером висели на его пятках.... Да и забить мог гол-красавец, если бы не защь. Не плохо смотрится Милан,ну нужна стабильность,которой нет.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 16:34
Ибра был никакой. А вот какой гол отгрузил Тео! Просто загляденье. Доннарумму надо продавать и оставлять его братца. Как раз зарплатный бюджет разгрузится. Он уже запарил со своими прогулками к центру поля. Раз в четыре-пять матчей обязательно уйдет грибы собирать.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 16:32
Вроде Ребича хотели вернуть ка брак)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:30
Ребич зарешал...
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