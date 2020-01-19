«Милан» добыл волевую победу над «Удинезе» на последних минутах

«Милан» обыграл «Удинезе» в матче 20-го тура Серии А.
После этой встречи «Милан» занимает восьмую позицию в таблице (28 очков), а «Удинезе» - тринадцатую (24 очка).
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Милан» - «Удинезе» - 3:2 (0:1)
Голы: Ребич 48, Тео Эрнандес 71, Ребич 90+3 - Ларсен 6, Лазанья 85
«Милан»: Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Тео Эрнандес, Кастильехо (Крунич 77), Кессье, Беннасер, Бонавентура (Ребич 46), Ибрагимович, Рафаэл Леау
Главный тренер: Пиоли Стефано.
«Удинезе»: Муссо, Бекао, Троост-Эконг, Нейтинк (Несторовски 78), Ларсен, де Пауль, Мандрагора, Фофана, Сема (тер Авест 88), Окака-Чука (Майа 90+2), Лазанья
Главный тренер: Готти Лука.
Предупреждения: Сема 27, Беннасер 40, Пиоли 53, Конти 63, Ибрагимович 80
Судья: Пайретто Лука.
Напомним, что в другом матче тура «Наполи» уступил «Фиорентине».
Ювентус и тут ФсЁ купил)
Ювентус и тут ФсЁ купил)
Сейчас я Аталанте и Лацио не завидую. Миланские кабинеты вступают в игру)))
Сейчас я Аталанте и Лацио не завидую. Миланские кабинеты вступают в игру)))