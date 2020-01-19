«Ливерпуль» одолел МЮ на «Энфилде»

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура АПЛ. Мерсисайдцы (64 очка) с огромным отрывом лидируют в турнирной таблице, «красные дьяволы» (34 балла) - пятые.
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» 2:0 (1:0)
Голы: ван Дейк 14, Салах 90+3
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана 66), Хендерсон, Вейналдум, Салах, Роберто Фирмино (Ориги 83), Мане (Фабиньо 83)
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу (Диогу Далот 88), Ван-Биссака, Фред, Матич, Уилльямс (Гринвуд 75), Перейра (Мата 74), Джеймс, Марсьяль
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Матич 8, Де Хеа 25, Шоу 72, Салах 90+3
Судья: Поусон Крейг.
Ранее «Лестер» уступил «Бернли».
Но вот игрой Окса, Лаланы, Мане, Салаха я не очень доволен. Но такое. В команде на самом деле должна быть конкуренция даже на позиции впереди, надо внедрять японца чтобы и Мане и Салах чувствовали что есть альтернатива... ибо они как видим склонны зазвездеться и их эффективность резко падать начинает - оба играли куда слабее своих возможностей. Надеюсь отдых в феврале пойдет команде на пользу, а не наоборот.
Но вот игрой Окса, Лаланы, Мане, Салаха я не очень доволен. Но такое. В команде на самом деле должна быть конкуренция даже на позиции впереди, надо внедрять японца чтобы и Мане и Салах чувствовали что есть альтернатива... ибо они как видим склонны зазвездеться и их эффективность резко падать начинает - оба играли куда слабее своих возможностей. Надеюсь отдых в феврале пойдет команде на пользу, а не наоборот.