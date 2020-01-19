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«Ливерпуль» одолел МЮ на «Энфилде»

сегодня, 21:21
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура АПЛ. Мерсисайдцы (64 очка) с огромным отрывом лидируют в турнирной таблице, «красные дьяволы» (34 балла) - пятые.

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» 2:0 (1:0)
Голы: ван Дейк 14, Салах 90+3

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана 66), Хендерсон, Вейналдум, Салах, Роберто Фирмино (Ориги 83), Мане (Фабиньо 83)
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу (Диогу Далот 88), Ван-Биссака, Фред, Матич, Уилльямс (Гринвуд 75), Перейра (Мата 74), Джеймс, Марсьяль
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Матич 8, Де Хеа 25, Шоу 72, Салах 90+3

Судья: Поусон Крейг.

Ранее «Лестер» уступил «Бернли».

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага ответил fanliverpoolfan 2
сегодня в 22:58
Липпи не был топ тренером?Значит тебе лет 15-18...даже если не знаешь Липпи,не говори такие, я тебе запрещаю.
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 22:54
ливерпуль так держать!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:51
"Ливерпуль" еще раз подтвердил своей игрой, что достоин чемпионского звания в этом сезоне. И хорошо, что команда не сломалась после прошлогодней относительной неудачи, когда завоевала серебро, отстав от победителя всего на одно(!) очко.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 22:49
Липпи никогда не был топ тренером как Клопп че за чушь несете
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 22:42
Ливерпуль с победой!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил juvenale
сегодня в 22:41
интересно где был вандик в 19 лет))) был ли он в сборной лч
интересно ДЛигт будет ли в сборной в 27 лет?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил dzvinka
сегодня в 22:38
Второй надо было забивать пораньше, чтобы не было этих нервов. ВВД и Вейналдум божили сегодня, Фирма был привычно крут. Вся защита тоже отлично играла, Хэндо был хорош. Чувствовался класс конечно же. Но вот игрой Окса, Лаланы, Мане, Салаха я не очень доволен. Но такое. В команде на самом деле должна быть конкуренция даже на позиции впереди, надо внедрять японца чтобы и Мане и Салах чувствовали что есть альтернатива... ибо они как видим склонны зазвездеться и их эффективность резко падать начинает - оба играли куда слабее своих возможностей. Надеюсь отдых в феврале пойдет команде на пользу, а не наоборот.
По поводу Мане и Салаха немного не согласен. Никакой звездной болезни ! Вы не забыли, какая команда была соперником у ливерпульцев ? Согласитесь - не мальчики для битья. Кроме того, просто физически и психологически невозможно проводить все матчи, тем более в АПЛ, на одинаковом, высоком уровне. Как бы футболисты этого не хотели. Это естественно, а потому неудивительно.
juvenale
juvenale ответил заDOOMчивый
сегодня в 22:37
интерсено сколько мячей забил Днодейк и сколько супер-пупер Лигт?
интересно где был вандик в 19 лет))) был ли он в сборной лч
cska plus
cska plus
сегодня в 22:35
Врядли кто-нибудь удивился этому счёту.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 22:32
Сегодня Юве разведёт сухое молоко. Так что нас ожидает коктейль.
Гроза кабинетов
Гроза кабинетов ответил juvenale
сегодня в 22:29
Редкий случай, когда противоположная сторона баррикад траллит действительно тонко. + за старания :)
YNWA
YNWA
сегодня в 22:28
Кто бы сомневался!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Van Vanovich
сегодня в 22:28
Хейтеры не видят такие моменты. Их интересуют только ошибки (фолы) самого Ван Дейка
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:24
Вот кто настоящая "красная машина" на самом деле. Сумасшедшая команда.Нереальный тренер.Супер молодцы просто.Удачи вам, терпения и сил!
Брулин
Брулин
сегодня в 22:23
Клопп уже во вьюхе после победы над историческим соперником мыслями в игре с Вулвс)0_о ...его можно остановить только точечной ядерной бомбардировкой!
FERIS
FERIS
сегодня в 22:20
По ходу Ливер уже чемпионы.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Van Vanovich
сегодня в 22:17
Если бы Магуайр не фолил, вися на футболке ван Дейка, то ВВД дубль сделал бы
интерсено сколько мячей забил Днодейк и сколько супер-пупер Лигт?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:16
Их не удержать....
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 22:16
Если бы Магуайр не фолил, вися на футболке ван Дейка, то ВВД дубль сделал бы
goalaktika
goalaktika
сегодня в 22:15
Этого Ливерпуля уже никто не остановит от чемпионства. Браво Клоппу
vovinho11
vovinho11 ответил rusfans
сегодня в 22:15
    juvenale
    juvenale ответил Гроза кабинетов
    сегодня в 22:14
    Гнать физропа. физроп не тренер. Вот Липпи - это машина!
    физроп никогда на уровне Липпи и близко не будет)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 22:13
    Игра то равная, но Ливер очень хитер, за 1-0 стали цеплятся, значит повзрослели
    juvenale
    juvenale ответил Гроза кабинетов
    сегодня в 22:13
    Кто-нибудь читал аж две (!!!) статьи про вратарей ювентуса? Там, говорят, интересно)
    да ладно вам
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил W.N.W.A.
    сегодня в 22:12
    Язя обжарили на ветках красных с двух сторон- теперь ждем другую рыбу)
    видать Язь теперь тоже красный))))
    Triem
    Triem
    сегодня в 22:08
    Энфилд всё таки штука серьезная, тем более когда всем этим делом заведует герр Юрген))! Параллельно и Лестер с Сити "порадовали" красных. Не сезон а сказка. Поздравляю болел Ливерпуля!
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 22:08
    Сульшер все испортил. Это было показательно, как он струсил Де Хеа пустить на угловой. И все это увидели. Ведь видно, что весь матч Ван Дейка никто не смог переиграть на втором этаже.. Пусти Де Хеа, дай шанс... Оставалось играть всего ничего.

    Ну и плюс в очередной раз виден уровень МЮ... Гнать почти всех надо . Старались, но не могут.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил Kirill Erokhin
    сегодня в 22:08
    Сейчас по новым правилам судьи дают доиграть эпизод, а потом смотрят вар, и этот гол был отменен, у Салаха нет оффсайда, потому что он стартовал со своей половины, в таких случаях оффсайд не считается.
    на повторе видно,как Салах бежал от штрафной Де Гея и не успел вбежать на свою половину - вон у Язя спросите!
    Гроза кабинетов
    Гроза кабинетов
    сегодня в 22:07
    Гнать физропа. физроп не тренер. Вот Липпи - это машина!
    da da da
    da da da ответил заDOOMчивый
    сегодня в 22:07
    помню,как этот физроПП Швепса из ЛЧ дважды поимел... а теперь уже и в чемпионате 3-1 в полсилы. Так что проигрывайте и дальше физруку Сульшеру.
    толку то?Пеп если обыгрывает физропа,то берет титул,поэтому у него 28 а у второго 8))
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