«Антальяспор» в дебютной игре Кудряшова крупно проиграл «Гёзтепе»

сегодня, 19:38

«Антальяспор» без шансов уступил «Гёзтепе» в матче 18-го тура турецкой Супер-Лиги. Хозяева (14 очков) занимают шестнадцатое место в таблице, гости (26 баллов) - восьмые.

«Антальяспор» - «Гёзтепе» 0:3 (0:3)

Голы: Албунар 16, Гюрлер 36, Айдогду 45+2

«Антальяспор»: Боффин, Челустка, Чико, Анжело, Кудряшов, Озмерт (Фреди Рибейру 46), Шарлес, Амилтон, Шахешух (Балджы 46), Синик (Алпсой 75), Бланко Лещук

Главный тренер: Туна Тамер.

«Гёзтепе»: Бету, Палули, Борхес, Швехлен, Эмир, Каштру, Айдогду (Каян 67), Албунар (Трипич 90), Наполеони (Кадах 90+3), Гюрлер, Джером

Главный тренер: Парлатан Эрсан.

Предупреждения: Синик 24, Анжело 40, Озмерт 45, Айдогду 61, Анжело 85, Каян 90

Удаления: Анжело 85

Напомним, что это была дебютная встреча для защитника «Антальяспора» Федора Кудряшова.