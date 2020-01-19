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«Антальяспор» в дебютной игре Кудряшова крупно проиграл «Гёзтепе»

сегодня, 19:38
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«Антальяспор» без шансов уступил «Гёзтепе» в матче 18-го тура турецкой Супер-Лиги. Хозяева (14 очков) занимают шестнадцатое место в таблице, гости (26 баллов) - восьмые.

«Антальяспор» - «Гёзтепе» 0:3 (0:3)
Голы: Албунар 16, Гюрлер 36, Айдогду 45+2

«Антальяспор»: Боффин, Челустка, Чико, Анжело, Кудряшов, Озмерт (Фреди Рибейру 46), Шарлес, Амилтон, Шахешух (Балджы 46), Синик (Алпсой 75), Бланко Лещук
Главный тренер: Туна Тамер.

«Гёзтепе»: Бету, Палули, Борхес, Швехлен, Эмир, Каштру, Айдогду (Каян 67), Албунар (Трипич 90), Наполеони (Кадах 90+3), Гюрлер, Джером
Главный тренер: Парлатан Эрсан.

Предупреждения: Синик 24, Анжело 40, Озмерт 45, Айдогду 61, Анжело 85, Каян 90

Удаления: Анжело 85

Напомним, что это была дебютная встреча для защитника «Антальяспора» Федора Кудряшова.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 20:55
Агентам Кудряша пора начинать подыскивать ему новую команду.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:27
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