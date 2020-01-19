«Лестер» уступил «Бернли»

«Лестер» проиграл «Бернли» в матче 23-го тура чемпионата Англии.
«Лестер» (45) располагается на третьем месте, «Бернли» (27) - 14-й.
Бернли, стадион Тюрф Мур
«Бернли» - «Лестер Сити» 2:1 (0:1)
Голы: Вуд 56, Вествуд 79 - Барнс 33
Нереализованный пенальти: - Варди 68
«Бернли»: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил, Вуд (Леннон 90+3), Родригес
Главный тренер: Дайч Шон.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнджу, Фукс, Менди, Перес (Ихеаначо 74), Прат (Тилеманс 74), Мэддисон, Барнс, Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.
Предупреждение: Ми 67
Судья: Тэйлор Энтони.
Напомним, что сегодня «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Манчестер Юнайтед». Команды уже назвали стартовые составы.
Жаль!
Жаль!