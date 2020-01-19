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«Лестер» уступил «Бернли»

сегодня, 18:55
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли2 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Лестер» проиграл «Бернли» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Лестер» (45) располагается на третьем месте, «Бернли» (27) - 14-й.

Бернли, стадион Тюрф Мур

«Бернли» - «Лестер Сити» 2:1 (0:1)
Голы: Вуд 56, Вествуд 79 - Барнс 33

Нереализованный пенальти: - Варди 68

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил, Вуд (Леннон 90+3), Родригес
Главный тренер: Дайч Шон.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнджу, Фукс, Менди, Перес (Ихеаначо 74), Прат (Тилеманс 74), Мэддисон, Барнс, Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.

Предупреждение: Ми 67

Судья: Тэйлор Энтони.

Напомним, что сегодня «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Манчестер Юнайтед». Команды уже назвали стартовые составы.

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Все комментарии
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 21:38
Силы иссякли.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:56
Проседает Лестер , жаль.
Action
Action ответил Бубнин
сегодня в 19:40
Никто не хочет быть в четверке!
Ждут пока МЮ догонит=)
Action
Action
сегодня в 19:38
Если судить по фамилиям, тех, кто забивал Лестеру, то проиграли они деревянным игрокам =)
112910415
112910415
сегодня в 19:37
итак, силы Лестера не безграничны
Трубадур
Трубадур
сегодня в 19:32
Бернли прифартило.
АПЛ рулит
АПЛ рулит
сегодня в 19:31
Лестер поплыл,наверное команде уже не хватит сил играть на таком уровне каком играли в первой половине сезона.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 19:19
была чуйка, что лисы не выиграют, поставил на ничейку, так они продули
ДСА
ДСА
сегодня в 19:18
Все на руку Ливерпулю.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:15
Все, нет смысла больше писать, чей "Лестер" был лучше - нынешний или Раньери...
Шеф спартака
Шеф спартака
сегодня в 19:13
Бернли с победой!
dimagas2
dimagas2 ответил Бубнин
сегодня в 19:13
Никто не хочет быть в четверке!
ЛЕ проще брать)))
Бубнин
Бубнин
сегодня в 19:08
Никто не хочет быть в четверке!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 19:07
Не ожидал
Foxes
Foxes
сегодня в 19:05
Поплыли!
Жаль!
cska plus
cska plus
сегодня в 19:03
В этом туре все ставки надо было сделать в прльзу слабых.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:01
Лестер сдал немножко ,хотя может уже к ним привыкли,все таки Варди закрыть не так и сложно играя с низкой обороной.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:57
сказке лестора кирдык
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