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«Урал» обыграл польский «Ракув» в контрольном матче

сегодня, 19:38

 «Урал» обыграл  «Ракув» из Польши в контрольном матче на сборе на Кипре.

«Ракув» (Польша) - «Урал» (Россия)  1:3 (0:1)
Голы: Ях 56 - Кухарчик 8, Жамалетдинов 51, Шаболин 58.

«Урал»: Годзюр (Баклов 46), Ароян, Поляков, Вилюш (Арт. Мамин 46), Золотов (Магомадов 72), Димитров (Бумаль 30, Селеменев 78), Егорычев (Шаболин 30, Голубцов 78), Аугустыняк (Бавин 46), Погребняк (Панюков 30), Бикфалви (Жамалетдинов 30), Кухарчик (Щербаков 46, игрок на просмотре 78).

Ранее Сочи» сыграл вничью с клубом из Румынии.

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