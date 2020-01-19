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«Бавария» разгромила «Герту»

сегодня, 19:23
ГертаЛоготип футбольный клуб Герта (Берлин)0 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» обыграла «Герту» в матче 18-го тура Бундеслиги.

«Бавария» (36) занимает 2-е место, «Герта» (19) расположилась на 14-й позиции.

Берлин, стадион Олимпиаштадион

«Герта» - «Бавария» 0:4 (0:0)
Голы: Мюллер 60, Левандовски 73 (пенальти), Алькантара 75, Перишич 84

«Герта»: Ярстейн, Клюнтер, Бойата, Торунарига, Платтенхардт, Аскасибар, Люкебакио (Кепке 82), Дарида (Вольф 68), Груич, Дилросун (Миттельштедт 82), Зелке
Главный тренер: Клинсманн Юрген.

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис (Дажаку 80), Горецка, Алькантара, Мюллер (Гнабри 87), Коутиньо (Кюйсанс 83), Перишич, Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.

Предупреждения: Дарида 7, Павар 19, Ярстейн 64, Бойата 81

Судья: Штилер Тобиас.

В другом матче этого тура «Лейпциг» обыграл «Унион».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:17
Легко!!!
112910415
112910415
сегодня в 21:10
ну, мы предполагали
beefs
beefs
сегодня в 20:36
Ну, хоть Бавария не подвела...
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 20:30
Второй тайм был суперский. Флик все таки гений. Он походу сказал в перерыве что надо играть активнее на флангах и не боясь контратак,которых у столичных совсем не было.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 20:24
Хорошо.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:05
Разорвали за 30 минут
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:59
Долго запрягали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:56
Не жалеют они друг друга...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 19:52
С победой
max74
max74
сегодня в 19:46
Женщина держалась до последнего
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 19:46
Болел за своего кумира, но..... и так сойдёт. Юрген своё ещё возьмёт.
particular
particular
сегодня в 19:41
Солидно, безукоризненно и результативно...
Sargent
Sargent
сегодня в 19:34
На скалу нарвались.
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 19:30
Баварию с победой!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:25
Тут без шансов
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