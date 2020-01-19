«Бавария» разгромила «Герту»

«Бавария» обыграла «Герту» в матче 18-го тура Бундеслиги.
«Бавария» (36) занимает 2-е место, «Герта» (19) расположилась на 14-й позиции.
Берлин, стадион Олимпиаштадион
«Герта» - «Бавария» 0:4 (0:0)
Голы: Мюллер 60, Левандовски 73 (пенальти), Алькантара 75, Перишич 84
«Герта»: Ярстейн, Клюнтер, Бойата, Торунарига, Платтенхардт, Аскасибар, Люкебакио (Кепке 82), Дарида (Вольф 68), Груич, Дилросун (Миттельштедт 82), Зелке
Главный тренер: Клинсманн Юрген.
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис (Дажаку 80), Горецка, Алькантара, Мюллер (Гнабри 87), Коутиньо (Кюйсанс 83), Перишич, Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.
Предупреждения: Дарида 7, Павар 19, Ярстейн 64, Бойата 81
Судья: Штилер Тобиас.
В другом матче этого тура «Лейпциг» обыграл «Унион».