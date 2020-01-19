«Интер» сыграл вничью с «Лечче»

«Интер» потерял очки в матче с «Лечче» в рамках 20-го тура чемпионата Италии.
«Интер» (47) располагается на втором месте, «Лечче» (16) - четвертый снизу.
Лечче, стадион Виа Дель Маре
«Лечче» - «Интер» 1:1 (0:0)
Голы: Манкосу 77 - Бастони 72
«Лечче»: Габриэл, Рисполи (Фалько 76), Лучиони, Россеттини, Делль'Орко, Донати, Дейола, Петриччоне, Манкосу (Меккарьелло 83), Лападула (Майер 62), Бабакар
Главный тренер: Ливерани Фабио.
«Интер»: Ханданович, Годин (Бастони 68), де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Барелла, Брозович (Валеро 83), Сенси (Санчес 82), Бираги, Лукаку, Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.
Предупреждения: Донати 21, Кандрева 32, Валеро 88, Меккарьелло 90+3
Судья: Джакомелли Пьеро.
Ранее «Милан» одержал победу над «Удинезе».
По Бентакуру несогласен, парень вырастит скоро в большого топа, главное мышцы набрать. Будет box2box отличный.
Нужен еще Тонали и Погба. А также Рабьо оторвать от мамкиной сиськи и сделать мужиком (пусть заглянет к Рибери, тот девок подгонит)
По Бентакуру несогласен, парень вырастит скоро в большого топа, главное мышцы набрать. Будет box2box отличный.
Нужен еще Тонали и Погба. А также Рабьо оторвать от мамкиной сиськи и сделать мужиком (пусть заглянет к Рибери, тот девок подгонит)
И вообще Лечче кусачая команда. Помню в 2012 Буффон ошибся в матче с ними и чуть чемпионство не упустили
И вообще Лечче кусачая команда. Помню в 2012 Буффон ошибся в матче с ними и чуть чемпионство не упустили