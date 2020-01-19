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«Интер» сыграл вничью с «Лечче»

сегодня, 18:59
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче1 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» потерял очки в матче с «Лечче» в рамках 20-го тура чемпионата Италии.

«Интер» (47) располагается на втором месте, «Лечче» (16) - четвертый снизу.

Лечче, стадион Виа Дель Маре

«Лечче» - «Интер» 1:1 (0:0)
Голы: Манкосу 77 - Бастони 72

«Лечче»: Габриэл, Рисполи (Фалько 76), Лучиони, Россеттини, Делль'Орко, Донати, Дейола, Петриччоне, Манкосу (Меккарьелло 83), Лападула (Майер 62), Бабакар
Главный тренер: Ливерани Фабио.

«Интер»: Ханданович, Годин (Бастони 68), де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Барелла, Брозович (Валеро 83), Сенси (Санчес 82), Бираги, Лукаку, Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.

Предупреждения: Донати 21, Кандрева 32, Валеро 88, Меккарьелло 90+3

Судья: Джакомелли Пьеро.

Ранее «Милан» одержал победу над «Удинезе».

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Брулин
Брулин
сегодня в 22:51
Драка за четверку ожидается нешуточная. И это давно, во всех топ чемпах (Францию за скобки в это болото еще пару шейхов нужно для встряски)
Negativ4eg
Negativ4eg ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 21:41
Лион да, но дальше, исходя из рисунка игры, ловить нечего. Только тупых англиЦких бегунков переиграть можем. Сарри за половину сезона игру не поставил, не думаю, что в плове что-то изменится. Разве что удача поможет, за все неудачи и судейские ляпы финалов и плейофов.
Как говориться везёт сильнейшим) посмотрим что оно да как будет
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Negativ4eg
сегодня в 21:37
Посмотрим, но дай Бог что бы набрал форму к следующему этапу ЛЧ, Лион должны проходить!
Лион да, но дальше, исходя из рисунка игры, ловить нечего. Только тупых англиЦких бегунков переиграть можем. Сарри за половину сезона игру не поставил, не думаю, что в плове что-то изменится. Разве что удача поможет, за все неудачи и судейские ляпы финалов и плейофов.
Negativ4eg
Negativ4eg ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 21:34
Я не питаю иллюзий по поводу Кьелини. Дело не в серьёзности травмы, а в том, что за пару игр в сезон не вкатываются.
Посмотрим, но дай Бог что бы набрал форму к следующему этапу ЛЧ, Лион должны проходить!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил УрсХох
сегодня в 21:31
А я, блин,сижу и буксую,кто же такой в Интере Джакомелли?))))))))))))))
Их лучший центральный защитник. Аха-ха)
УрсХох
УрсХох ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 21:29
Парик недостаточно мотивировал своего ведущего игрока! Пьеро Джакомелли не выложился на 100%, и последовал логичный результат!
А я, блин,сижу и буксую,кто же такой в Интере Джакомелли?))))))))))))))
Dinamikk
Dinamikk
сегодня в 21:27
Стабильность признак мастерства) после новогодний спад это уже становится лицом Интера при любом тренере. Посмотрим как быстро Конте смогет вырулить ситуацию
УрсХох
УрсХох
сегодня в 21:26
Интер возвращается?Наш Интер,всеми так любимый?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Negativ4eg
сегодня в 21:22
Да это видно давным давно, но я бы еще сказал что Ювентус сейчас сам не в форме, выезжаем благодаря умениям отдельных игроков, плюс проблема с защитой, посмотрим как Кьелини войдёт в игру, травма то опасная могут быть рецидивы, тьфу тьфу тьфу!
Я не питаю иллюзий по поводу Кьелини. Дело не в серьёзности травмы, а в том, что за пару игр в сезон не вкатываются.
Negativ4eg
Negativ4eg ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 21:18
Ничего смешного. Так и есть. Об этом открыто заявлял Де Лаурентис и призывал совместно скинуть Юве с трона. Оно и видно, как интеру большинство просто сливают, при этом с Юве грызут газон и не щадят ни себя, ни соперника. Для каждой команды два матча в сезоне - оба против Ювентуса.
Да это видно давным давно, но я бы еще сказал что Ювентус сейчас сам не в форме, выезжаем благодаря умениям отдельных игроков, плюс проблема с защитой, посмотрим как Кьелини войдёт в игру, травма то опасная могут быть рецидивы, тьфу тьфу тьфу!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Negativ4eg
сегодня в 21:14
Да наверное всей Италией спят и видят что бы Ювентус опять не стал чемпионом)
Ничего смешного. Так и есть. Об этом открыто заявлял Де Лаурентис и призывал совместно скинуть Юве с трона. Оно и видно, как интеру большинство просто сливают, при этом с Юве грызут газон и не щадят ни себя, ни соперника. Для каждой команды два матча в сезоне - оба против Ювентуса.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:11
Ничья в пользу Юве!!!
Negativ4eg
Negativ4eg ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 21:11
интер не поплыл, интер тонул, но Джакомелли и Гуида бросили интеру спасательный круг)
Да наверное всей Италией спят и видят что бы Ювентус опять не стал чемпионом)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Negativ4eg
сегодня в 21:09
Поплыл интер, ну оно как обычно, удивляться нечему, но в топ 5 они точно будут, тут к бабке не ходи!
интер не поплыл, интер тонул, но Джакомелли и Гуида бросили интеру спасательный круг)
juvenale
juvenale
сегодня в 20:19
в принципе не плохо сыграли без Модрича,Ракитича,Видаля и Эриксена
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 20:03
"Ювентус" не потеряет очки.
Negativ4eg
Negativ4eg
сегодня в 19:56
Поплыл интер, ну оно как обычно, удивляться нечему, но в топ 5 они точно будут, тут к бабке не ходи!
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 19:51
Интер такой Интер, сняли маску и бах это они и есть, как будто никуда и не уходили.
112910415
112910415
сегодня в 19:39
опять становится скучно
Boytser
Boytser
сегодня в 19:37
Хорошо хоть не проиграли.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 19:29
Ювентус будет доволен, когда интер расформируют.
Я тебе в который раз говорю.... Переживай за нормальных, вон Лацио с правыми взглядами и интересной игрой, Аталанта, с твоим соотечественником в составе, неплохо смотрится. А ты все кляча да интер. Хоть тут будь нормальным)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил ДАША Д
сегодня в 19:23
Ювентус доволен.
Ювентус будет доволен, когда интер расформируют.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Action
сегодня в 19:22
При Аллегри даже Хедира Хет-трик делал=) По Бентакуру несогласен, парень вырастит скоро в большого топа, главное мышцы набрать. Будет box2box отличный. Нужен еще Тонали и Погба. А также Рабьо оторвать от мамкиной сиськи и сделать мужиком (пусть заглянет к Рибери, тот девок подгонит)
Я тоже вижу, что Бентанкур имеет огромный потенциал, но он не пахарь, играет с ленцой и часто психует привозя фолы и карточки.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:19
Ювентус доволен.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:19
Эти французы совсем играть разучились ....
Action
Action ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 19:18
Забудь. Ювентус пока не машина, как в 2000х при Липпи. Эти если напрягаться не нужно, то и играть не будут. Пьянич, Джан, Бентанкур, Рэмзи, Бернардески ленивые до ужаса. Матюиди трудяга, но никак не пишется в футбол Сарри. При Аллегри играл отлично, даже забивал.
При Аллегри даже Хедира Хет-трик делал=)
По Бентакуру несогласен, парень вырастит скоро в большого топа, главное мышцы набрать. Будет box2box отличный.
Нужен еще Тонали и Погба. А также Рабьо оторвать от мамкиной сиськи и сделать мужиком (пусть заглянет к Рибери, тот девок подгонит)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 19:16
Ничего, скоро "Интер" еще пару-тройку 34-летних ветеранов из АПЛ купит и тогда уже точно сможет обыграть "Лечче")
Если кроме Гуиды на ВАРе судить будет Абиссо, а с боку Мариани. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Action
сегодня в 19:16
Врядли, Юве со своими стариками в 9 туре тоже не справился=)))) И вообще Лечче кусачая команда. Помню в 2012 Буффон ошибся в матче с ними и чуть чемпионство не упустили
А я помню матч с Лечче 3:3, когда там Шевантон рулил. Не помню только год.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Action
сегодня в 19:15
Если в очной встрече решается 1 место, то психологически тяжело играть. Думаешь, не как обвести и забить, а как не ошибиться. А когда 4 очка разницы, показываешь налегке максимум. Проще играть.
Забудь. Ювентус пока не машина, как в 2000х при Липпи. Эти если напрягаться не нужно, то и играть не будут. Пьянич, Джан, Бентанкур, Рэмзи, Бернардески ленивые до ужаса. Матюиди трудяга, но никак не пишется в футбол Сарри. При Аллегри играл отлично, даже забивал.
Action
Action ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 19:14
Ничего, скоро "Интер" еще пару-тройку 34-летних ветеранов из АПЛ купит и тогда уже точно сможет обыграть "Лечче")
Врядли, Юве со своими стариками в 9 туре тоже не справился=))))

И вообще Лечче кусачая команда. Помню в 2012 Буффон ошибся в матче с ними и чуть чемпионство не упустили
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