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Айртон: «Официальных предложений мне не поступало»

сегодня, 15:14

Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал слухи том, что в его покупке или аренде заинтересованы «Фламенго» и «Сантос». 

Официальных предложений мне не поступало. Как и все, читал в интернете, что мной кто-то интересуется. При всём при этом могу сказать, что с момента подписания контракта со «Спартаком» прошёл всего год. Сегодня я всеми мыслями, сердцем и душой – в этой команде. Спокойно работаю на сборе в Эмиратах и ни на что постороннее не отвлекаюсь.

Напомним, по информации из СМИ, «Спартак» отказал в аренде бразильского защитника «Сантосу», но готов продать игрока за 7-8 млн евро. 

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:25
пиар тоже нужен - если надоела длинная скамейка запасных...
Дамир Скомина
Дамир Скомина ответил cska plus
сегодня в 16:23
Лучше в Армавире,чем в цска и зените.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 16:11
Кто ещё один засос оставит, к тому и пойдет
VIPded
VIPded
сегодня в 16:10
Клеймо Спартака это утрата товарного вида...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:45
Айртон : "Сижу в интернете...Жду официального предложения...Ни на что постороннее не отвлекаюсь .."
cska plus
cska plus
сегодня в 15:40
Скоро какой-нибудь Армавир сделает предложение и радуйся если сделает.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 15:28
Скоро поступят.
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