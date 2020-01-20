Айртон: «Официальных предложений мне не поступало»

сегодня, 15:14

Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал слухи том, что в его покупке или аренде заинтересованы «Фламенго» и «Сантос».

Официальных предложений мне не поступало. Как и все, читал в интернете, что мной кто-то интересуется. При всём при этом могу сказать, что с момента подписания контракта со «Спартаком» прошёл всего год. Сегодня я всеми мыслями, сердцем и душой – в этой команде. Спокойно работаю на сборе в Эмиратах и ни на что постороннее не отвлекаюсь.