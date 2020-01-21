«Факел» подписал Коробова

Полузащитник Дмитрий Коробов продолжит карьеру в «Факеле», как это и предполагалось.
Воронежский клуб официально подтвердил подписание контракта с 25-летним футболистом.
Ранее игрок расторг контракт с «Авангардом».
Полузащитник Дмитрий Коробов продолжит карьеру в «Факеле», как это и предполагалось.
Воронежский клуб официально подтвердил подписание контракта с 25-летним футболистом.
Ранее игрок расторг контракт с «Авангардом».
0 комментов....
Нельзя так....
Я вот тоже не знаю кто такой Коробов...и почему он перешел в Факел...))
Удачи....И Факелу...И Коробову...
0 комментов....
Нельзя так....
Я вот тоже не знаю кто такой Коробов...и почему он перешел в Факел...))
Удачи....И Факелу...И Коробову...