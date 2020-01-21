ГлавнаяНовости

«Факел» подписал Коробова

сегодня, 09:25

Полузащитник Дмитрий Коробов продолжит карьеру в «Факеле», как это и предполагалось.

Воронежский клуб официально подтвердил подписание контракта с 25-летним футболистом.

Ранее игрок расторг контракт с «Авангардом».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноЛукас Йенсен продлил контракт с «Бернли»
18 января Комментарии0
Стали известны детали контракта Эриксена в «Интере»
18 января Комментарии13
ОфициальноОчипка продлил контракт с «Шальке»
18 января ФотоКомментарии0
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Байи на 2 года
17 января Комментарии3
«Монако» расторг контракт с ветераном команды Налдо
17 января Комментарии7
«Бавария» планирует расстаться с Тьяго Алькантарой
17 января Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 10:51
А кто это?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:21
Новость целый час уж как на сайте...
0 комментов....
Нельзя так....
Я вот тоже не знаю кто такой Коробов...и почему он перешел в Факел...))

Удачи....И Факелу...И Коробову...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100