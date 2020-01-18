Стали известны детали контракта Эриксена в «Интере»

сегодня, 13:47

Полузащитник «Тоттенхэма» близок к переходу в «Интер».

В прессе появились детали контракта футболиста с миланским клубом. Сообщается, что зарабатывать хавбек будет 7.5 млн евро за сезон плюс 1.5 млн в качестве бонусов. Договор между сторонами будет рассчитан до 2024 года.

Сумма трансфера, судя по всему, составит 18 млн евро.