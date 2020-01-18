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Стали известны детали контракта Эриксена в «Интере»

сегодня, 13:47

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Интер». 

В прессе появились детали контракта футболиста с миланским клубом. Сообщается, что зарабатывать хавбек будет 7.5 млн евро за сезон плюс 1.5 млн в качестве бонусов. Договор между сторонами будет рассчитан до 2024 года. 

Сумма трансфера, судя по всему, составит 18 млн евро.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
сегодня в 15:38
Когда старушка закупается разными рэбитами и прочей престарелой шушерой, Интер делает всё по красоте. Эриксен красава, отправил старушку куда подальше и выбрал клуб получше)
ДСА
ДСА
сегодня в 14:53
Отличные условия.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 14:53
Юве красавцы. Опять имитировали интерес к Эриксену и мердосы тут же подхватили. Аха-ха)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:44
Платить 18 млн....)))
При том что Исламхан Бауыржан в свободных агентах....
Так Интеру и надо...)))
Не имеешь доблестного селекционного отдела - переплачивай )))
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 14:34
Ливерпуль действуй нам такой игрок понадобиться,плюс Эриксен мечтал выйграть Апл.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 14:28
Мог бы и пожирнее выбить контракт...Дождался бы лета и лямов 10 выбил бы из любого кандидата..Если уж Ремзи И Рабьо больше выбили из старухи
Doping87
Doping87 ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:22
Спасибо за ответ. Я тоже так думаю. Вообще сложно понять почему столько востребованных футболистов уходят за копейки или вовсе свободными агентами.
Doping87
Doping87 ответил Ekkimukk
сегодня в 14:21
Спасибо за ответ.
Doping87
Doping87 ответил dzvinka
сегодня в 14:18
Спасибо за ответ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Doping87
сегодня в 14:03
Всего 18 млн€, это как? Объясните кто в теме.
Хоть что то....18 млн всяко лучше чем не получить ничего через 5 месяцев по истечению контракта датчанина...

Наверно разумней было дать заработать на себе клубу за который отыграл почти 7 сезонов...продлил бы контракт....и ушёл бы миллионов за 50-60....в любой Интер или Реал...
Ekkimukk
Ekkimukk ответил Doping87
сегодня в 13:58
Всего 18 млн€, это как? Объясните кто в теме.
Дело в том, что действующий контракт Эриксена с ТТХ рассчитан до конца нынешнего сезона, поэтому такая низкая трансферная стоимость.
dzvinka
dzvinka ответил Doping87
сегодня в 13:57
Всего 18 млн€, это как? Объясните кто в теме.
у него 6 месяцев контракта всего то осталось. Летом его можно подписать бесплатно, либо купить сейчас зимой за минимум.
Платить даже 18-ть сейчас - выглядит глупо.
Doping87
Doping87
сегодня в 13:51
Всего 18 млн€, это как? Объясните кто в теме.
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