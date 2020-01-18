Стали известны детали контракта Эриксена в «Интере»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Интер».
В прессе появились детали контракта футболиста с миланским клубом. Сообщается, что зарабатывать хавбек будет 7.5 млн евро за сезон плюс 1.5 млн в качестве бонусов. Договор между сторонами будет рассчитан до 2024 года.
Сумма трансфера, судя по всему, составит 18 млн евро.
При том что Исламхан Бауыржан в свободных агентах....
Так Интеру и надо...)))
Не имеешь доблестного селекционного отдела - переплачивай )))
При том что Исламхан Бауыржан в свободных агентах....
Так Интеру и надо...)))
Не имеешь доблестного селекционного отдела - переплачивай )))
Наверно разумней было дать заработать на себе клубу за который отыграл почти 7 сезонов...продлил бы контракт....и ушёл бы миллионов за 50-60....в любой Интер или Реал...
Наверно разумней было дать заработать на себе клубу за который отыграл почти 7 сезонов...продлил бы контракт....и ушёл бы миллионов за 50-60....в любой Интер или Реал...
Платить даже 18-ть сейчас - выглядит глупо.
Платить даже 18-ть сейчас - выглядит глупо.